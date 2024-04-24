"Питання кількох тижнів": в ОП уточнили, коли Залужний приступить до обов'язків посла (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, потрібно спокійніше ставитися до ротації управлінських кадрів. Людей можна міняти, вони можуть іти на інші роботи.

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Офіційно узгоджено всі питання, що стосуються призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це в коментарі "Київ24" повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, усе вже офіційно, і вступ на посаду — питання кількох тижнів.

"Деякі логістичні складові ще потрібно вирішити. Я тут не бачу взагалі ніякої політизації навколо імені Залужного і, на мою думку, взагалі потрібно спокійніше... Точніше, я розумію, що потрібно обговорювати відставки й звільнення. Але, мені здається, потрібно спокійніше ставитися до ротації будь-яких управлінських кадрів", — пояснив Подоляк.

Війна — суттєве кризове явище, і не всі витримують навантаження, уточнив він. Потрібно посилювати ті чи інші складові, людей можна змінювати, вони можуть іти на інші роботи — це нормальний процес для будь-якого здорового суспільства, додав він.

Нагадаємо, що днями з'явилася інформація про те, що Валерій Залужний вийшов із відпустки й тепер проходить стажування в Міністерстві закордонних справ. Про це заявив український дипломат Олег Шарп.

Також повідомлялося, що дипломат розповів, що Залужний робитиме у Великій Британії. Експосол Вадим Пристайко пояснив, що новому послу доведеться знаходити нові аргументи для підтримки України: зараз спостерігається втома союзників від війни.