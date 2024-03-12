"Эйфория пройдет": дипломат рассказал, чем Залужный займется в Великобритании

По словам бывшего главы МИД Вадима Пристайко, новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины, так как сейчас наблюдается усталость союзников от боевых действий.

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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в качестве посла в Великобритании займется защитой интересов Украины, однако его ожидают серьезные вызовы в новой должности. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Украинской правде".

По его мнению, первый и самый значительный вызов для Залужного — это справиться с волной популярности, которая его ожидает в Великобритании. Его личность известна, и он ценится за свои усилия по защите Украины от российской агрессии.

"Не большая тайна, что кандидатура Залужного рассматривалась уже некоторое время. Думаю, многие украинцы обрадуются, что "железный генерал" продолжит заниматься тем, чем и занимался — защитой Украины. Но на этот раз в Великобритании", — отметил Пристайко.

Однако, когда эйфория пройдет, перед генералом станет задача восстановить и укрепить поддержку, оказываемую Украине со стороны британских партнеров. В условиях продолжающейся войны, усталость накапливается не только у украинцев, но и у их зарубежных союзников.

Поэтому новому послу придется находить новые аргументы и способы поддержки для Украины, чтобы укрепить связи и обеспечить необходимую поддержку в сложных временах.

"К большому сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья так же устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины", — добавил Пристайко.

Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками.