"Вдарилась об його охорону": Ліна Костенко розповіла про зустріч з Путіним у Києві

Українська письменниця Ліна Костенко пригадала, як російський президент Володимир Путін вільно ходив Києвом без супроводу українців. Хрещатик у цей момент був майже порожній.

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Ліна Василівна після довгого мовчання дала розлоге інтерв'ю письменнику Сергію Жадану. Розмову поділили на три частини та виклали на YouTube-канал "Радіо Хартія".

"Хрещатик був майже порожній"

"Я ж написала в "Записках" ("Записки українського самашедшого", — Ред.), як ходив Путін по Києву. Між іншим, ніхто не помітив. Крім одного. Крім Юрка Щербака. Я читала в нього, що він з вікна бачив цей прохід Путіна. Це той самий прохід, який бачили ми. А ми йшли за ним. Ми йшли за Путіним тоді. Я ж вдарилась об його охорону. Я жартую, що я вдарилась. Річ в тому, що якось я зачепилась і сказала нашим, що: "Дивіться, це якийсь ніндзя". Наче продзвеніло, бо він ішов отак, а крилом ішли в чорному. І він ішов по всьому Хрещатику. А ми якраз йшли з Києво-Могилянської академії. Коли за пасаж — Путін. Так ми пішли за ним. А Хрещатик вже був порожній майже. І ми йшли і дуже жартували. І я тоді сказала: "Це ж Путін зараз іде по Хрещатику і думає: "Мать-перемать городов русків", — пожартувала Ліна Костенко.

Письменниця зазначила, що було дуже дивно, що ніхто не помітив, що президент РФ "без супроводу наших" йшов по столиці України.

"Він ішов по Києву, як хазяїн", — сказала Ліна Василівна.

Втім, росіяни не були без прикриття. За будинками перебігали люди з автоматами, які стежили за їхньою безпекою.

Зазначимо, що останній візит російського президента до України був у 2013 році, до початку війни.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українська легендарна письменниця в березні відзначила 95-й день народження.