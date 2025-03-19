"Дякую за кожне слово": Ліна Костенко святкує 95-річчя

Ліні Костенко виповнюється 95 років. Уже за життя вона стала іконою української літератури, символом мужності, непохитності та любові до своєї країни.

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19 березня Ліна Костенко святкує своє 95-річчя. З цієї нагоди її привітали низка відомих людей, включно з політиками, воленами, діячами мистецтва, а також державними та громадськими організаціями.

Верховна Рада України привітала велику українку, назвавши її "совістю нації".

"Вона є однією з ключових фігур шістдесятництва, авторкою багатьох знакових поетичних збірок, а також роману у віршах "Маруся Чурай". Її творчість пронизана темами історичної пам'яті, гідності та свободи. Сьогодні під час війни її слово звучить актуально, як ніколи. Вірші Ліни Костенко не лише стали невід'ємною частиною української літературної спадщини, а й надихають наших Захисників і Захисниць, надають нам сили в боротьбі за Україну. Її слово звучить крізь покоління. Спасибі за кожен рядок, за кожне слово, що зміцнює нашу віру в Україну!", — свідчить текст, опублікований у соцмережах.

Фото: Скриншот

Одним із тих, хто присвятив теплі слова поетесі, став Валерій Залужний, екскерівник Генштабу ЗСУ, а нині – Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії. У соцмережі він опублікував фото з іменинницею і написав, що для нього величезна честь знати її.

Фото: Скриншот

"Щира. Смілива. Вільна. Яскрава. Талановита. Завжди сучасна й актуальна. Незламна і рішуча. Її слово – в саме серце. Пронизує, хвилює, карбує в пам'яті", – йдеться в публікації.

Не обійшли стороною цей день і Сили територіальної оборони ЗСУ, адже поетеса завжди підтримувала українських захисників. Вони подякували їй за творчість, за приклад справжньої гідності та сміливості, за мудрість і правду.

Фото: Скриншот

Мер Києва Віталій Кличко також показав спільне фото з живою легендою, присвятивши їй теплі слова, назвавши її символом волелюбності, гідності та стійкості українського народу.

"Захоплююся вашою бадьорістю, Ліно Василівно, натхненням творити, сміливістю і любов'ю до України. Другу світову Ви пережили в Києві. І з початком широкомасштабної війни прийняли рішення не виїжджати і залишаєтеся в столиці. Ви пишете. Надихаєте й підтримуєте українців. Зокрема, наших захисників. Ваше життя є прикладом боротьби за принципи і свободу України", – наголосив Кличко, подякувавши їй за талант і зазначивши, що щасливий бути знайомим із нею особисто.

Відомий український художник Юрій Журавель намалював портрет Костенко та поділився відповідним відео. Процес супроводжує декламування одного з найвідоміших віршів поетеси, актуального в роки війни.

"Ліні Костенко 95!!! З Днем народження, Ліно Василівно! Малюю і читаю", — написав він.

Своєю чергою український поет, прозаїк та есеїст, перекладач, а також співак і музикант Сергій Жадан записав із Костенко серію інтерв'ю для "Радіо Хартія".

Напередодні дня народження Ліни Василівни у Львові її погруддя встановили в театрі імені Марії Заньковецької.

"Скульптура стала не лише мистецьким вшануванням Ліни Костенко, а й символом пам'яті про самого Ярослава Мотика, який відійшов у вічність 1 березня цього року", – повідомили у Львівській ГВА.

Свого часу поетеса особисто завітала до майстерні художника разом із Борисом Возницьким та Святославом Максимчуком. Митець створив її портрет по пам'яті, оскільки, за його словами, такі обличчя не забувають.

Погруддя Ліни Костенко, встановлене в театрі ім. Марії Заньковецької у Львові. Марії Заньковецької у Львові. Фото: Львівська ОВА

Ліні Костенко 95: постать в українській літературі

Ліна Василівна Костенко народилася в місті Ржищів Київської області. Її батьки були вчителями. Коли дівчинці виповнилося шість років, батьки забрали доньку до Києва, де вона зростала і формувала свої погляди на життя. Дитинство та підліткові роки майбутньої легенди припали на Другу світову війну, і хоча вона рідко розповідає про пережите, але в її поезіях згадувалося про "дитинство, вбите на війні", "заміноване поле тощо. Літературну студію "Дніпро", якою керував знаменитий поет Андрій Малишко, Ліна почала відвідувати ще школяркою, а її перші вірші вийшли в 1946-му.

У 1936 році батька Ліни засудили до 10 років концтаборів, а до неї приклеїлося тавро дочки "ворога народу". Однак це не зломило ні чоловіка, ні його сміливу доньку. Вона зростала чесною, справедливою, не терпіла плазування і ніколи не втрачала людської гідності заради нагород і звань.

Вона вступила до Київського педагогічного інституту, проте потім покинула його і поїхала до Москви, де закінчила Московський літературний інститут ім. М. Горького. М. Горького. Уже через рік, після отримання диплома, 1957-го молода поетеса опублікувала першу збірку віршів під назвою "Промені землі". Друга книжка "Вітрила" вийшла 1958-го, а збірка "Подорожі серця" побачила світ 1961 року.

Фото: Соцмережi

Поезія Костенко була дуже сміливою, що не могло сподобатися владі. Ба більше, вона відкрито виступала проти арештів української інтелігенції і була серед тих, хто підписував відповідні листи. У 1962 році їй не дали випустити книгу "Зоряний інтеграл", а потім і зовсім була заборона писати. Проте, вона була номінована на Нобелівську премію з літератури 1967 року.

Ліна Костенко у списку номінантів на Нобелівську премію, 1967 рік Фото: Архивное фото

Її твори не публікувалися окремими виданнями до 1977 року, проте в поезію вона повернулася тріумфально, опублікувавши збірку "Над берегами вічної ріки". Через два роки виходить роман у віршах "Маруся Чурай", а 1980-го – збірка "Неповторність", за які вона отримала Шевченківську премію. "Маруся Чурай" була написана Костенко "в стіл" у період, коли її ім'я воліли стерти з мистецтва.

Ліна Василівна є лауреатом премії Франческо Петрарки, Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги, нагороджена медаллю Святого Володимира та Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Олени Теліги, нагороджена медаллю Святого Володимира та Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, Почесною відзнакою Президента України. До речі, коли 2000 року їй присудили Орден Ярослава Мудрого, а тоді президентом був Леонід Кучма, Ліна Костенко не прийшла на церемонію нагородження, кинувши крилату фразу "Політичної біжутерії не ношу".

У липні 2022 року поетеса отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону. А в травні 2024 року – звання "Почесного громадянина міста Києва".

Загалом вона є авторкою понад 15 поетичних збірок і роману "Записки українського самашедшего".

Ліна Костенко про війну між РФ та Україною

Поетеса завжди була впевнена, що рано чи пізно Росія піде проти України війною.

"Українська нація дуже різна: в українській нації є українці, а є ще малороси. Нам потрібно, щоб закінчилася війна перемогою України, тоді розберемося з усім. І від усіх хвороб усі будуть вилікувані. Тому що люди зараз порозумнішали. Росія – це ж імперія, давня і давня. Це – народ невільний, народ інерційний. Не питайте мене про це, я дуже добре знаю, що таке росіяни. Я не хочу нічого поганого говорити про росіян, і я ніколи не відчувала жодного поганого почуття до жодного народу, а зараз росіян я терпіти не можу. Я всі 30 років незалежності знала, що росіяни на нас нападуть. Я це знала. І навіть у цій книзі про "українського божевільного" – вони думали, що це божевільний, а він там єдиний був нормальний. Він знав, що одного разу Україна прокинеться в іншій країні. Так ми й прокинулися, під час війни. Ну нічого, нічого. Я ж казала вам, що французи говорили про українців: перемога або смерть!" – говорила вона в інтерв'ю телеканалу "Київ".

Раніше Фокус писав, що Ліна Костенко очолює топ-5 найбільш упізнаваних українських письменників