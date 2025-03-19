"Спасибо за каждое слово": Лина Костенко отмечает 95-летие

Лине Костенко исполняется 95 лет. Уже при жизни она стала иконой украинской литературы, символом мужества, несгибаемости и любви к своей стране.

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19 марта Лина Костенко празднует свое 95-летий. По этому случаю ее поздравили ряд известных людей, включая политиков, воленных, деятелей искусства, а также государственных и общественных организаций.

Верховная Рада Украины поздравила великую украинку, назвав ее "совестью нации".

"Она является одной из ключевых фигур шестидесятничества, автором многих знаковых поэтических сборников, а также романа в стихах "Маруся Чурай". Ее творчество пронизано темами исторической памяти, достоинства и свободы. Сегодня во время войны ее слово звучит актуально, как никогда. Стихи Лины Костенко не только стали неотъемлемой частью украинского литературного наследия, но и вдохновляют наших Защитников и Защитниц, придают нам силы в борьбе за Украину. Ее слово звучит сквозь поколение. Спасибо за каждую строчку, за каждое слово, укрепляющее нашу веру в Украину!", – гласит текст, опубликованный в соцсетях.

Фото: Скриншот

Одним из тех, кто посвятил теплые слова поэтессе, стал Валерий Залужный, экс-руководитель Генштаба ВСУ, а нынче – Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании. В соцсети он опубликовал фото с именинницей и написал, что для него огромная честь знать ее.

Фото: Скриншот

"Искренняя. Смелая. Свободная. Яркая. Талантливая. Всегда современная и актуальная. Несокрушимая и решительная. Ее слово – в самое сердце. Пронзает, волнует, чеканит в памяти", – говорится в публикации.

Не обошли стороной этот день и Силы территориальной обороны ВСУ, ведь поэтесса всегда поддерживала украинских защитников. Они поблагодарили ее за творчество, за пример подлинного достоинства и смелости, за мудрость и правду.

Фото: Скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко также показал общее фото с живой легендой, посвятив ей теплые слова, назвав ее символом свободолюбия, достоинства и стойкости украинского народа.

"Восхищаюсь вашей бодростью, Лина Васильевна, вдохновением творить, смелостью и любовью к Украине. Вторую мировую Вы пережили в Киеве. И с начала широкомасштабной войны приняли решение не уезжать и остаетесь в столице. Вы пишете. Вдохновляете и поддерживаете украинцев. В частности, наших защитников. Ваша жизнь является примером борьбы за принципы и свободу Украины", – подчеркнул Кличко, поблагодарив ее за талант и отметив, что счастлив быть знакомым с ней лично.

Известный украинский художник Юрий Журавель нарисовал портрет Костенко и поделился соответствующим видео. Процесс сопровождает декламирование одного из самых известных стихов поэтессы, актуального в годы войны.

"Лине Костенко 95!!! С Днем рождения, Лина Васильевна! Рисую и читаю", – написал он.

В свою очередь украинский поэт, прозаик и эссеист, переводчик, а также певец и музыкант Сергей Жадан записал с Костенко серию интервью для "Радио Хартия".

Накануне дня рождения Лины Васильевны во Львове ее бюст установили в театре имени Марии Заньковецкой.

"Скульптура стала не только художественным чествованием Лины Костенко, но и символом памяти о самом Ярославе Мотыке, отошедшем в вечность 1 марта этого года", – сообщили во Львовской ОВА.

В свое время поэтесса лично посетила мастерскую художника вместе с Борисом Возницким и Святославом Максимчуком. Художник создал ее портрет по памяти, поскольку, по его словам, такие лица не забывают.

Бюст Лины Костенко, установленный в театре им. Марии Заньковецкой во Львове. Фото: Львовская ОВА

Лине Костенко 95: фигура в украинской литературе

Лина Васильевна Костенко родилась в городе Ржищев Киевской области. Ее родители были учителями. Когда девочке исполнилось шесть лет, родители забрали дочь в Киев, где она росла и формировала свои взгляды на жизнь. Детство и подростковые годы будущей легенды пришлись на Вторую мировую войну, и хотя она редко рассказывает о пережитом, но в ее поэзиях упоминалось о "детстве, убитом на войне", "заминированное поле и тому подобное. Литературную студию "Днепр", который руководил знаменитый поэт Андрей Малышко, Лина начала посещать еще школьницей, а ее первые стихи вышли в 1946-м.

В 1936 году отца Лины приговорили к 10 годам концлагерей, а к ней приклеилось клеймо дочери "врага народа". Однако это не сломило ни мужчину, ни его смелую дочь. Она росла честной, справедливой, не терпела пресмыкательства и никогда не теряла человеческого достоинства ради наград и званий.

Она поступила в Киевский педагогический институт, однако потом бросила его и уехала в Москву, где закончила Московский литературный институт им. М. Горького. Уже через год, после получения диплома, в 1957-м молодая поэтесса опубликовала первый сборник стихов под названием "Лучи земли". Вторая книга "Паруса" вышла в 1958-м, а сборник "Путешествия сердца" увидел свет в 1961 году.

Фото: Соцсети

Поэзия Костенко была очень смелой, что не могло понравиться властям. Более того, она открыто выступала против арестов украинской интеллигенции и была среди тех, кто подписывал соответствующие письма. В 1962 году ей не дали выпустить книгу "Звездный интеграл", а затем и вовсе последовал запрет писать. Тем не меннее, она была номинирована на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году.

Лина Костенко в списке номинантов на Нобелевскую премию, 1967 год Фото: Архивное фото

Ее произведения не публиковались отдельными изданиями до 1977 года, однако в поэзию она вернулась триумфально, опубликовав сборник "Над берегами вечной реки". Через два года выходит роман в стихах "Маруся Чурай", а в 1980-м – сборник "Неповторимость", за которые она получила Шевченковскую премию. "Маруся Чурай" была написана Костенко "в стол" в период, когда ее имя предпочитали стереть из искусства.

Лина Васильевна является лауреатом премии Франческо Петрарки, Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги, награждена медалью Святого Владимира и Орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Почетным отличием Президента Украины. Кстати, когда в 2000 году ей присудили Орден Ярослава Мудрого, а тогда президентом был Леонид Кучма, Лина костенко не пришла на церемонию награждения, бросив крылатую фразу "Политической бижутерии не ношу".

В июле 2022 года поэтесса получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. А в мае 2024 – звание "Почетного гражданина города Киева".

Всего она является автором более 15 поэтических сборников и романа "Записки украинского самашедшего".

Лина Костенко о войне между РФ и Украиной

Поэтесса всегда была уверена, что рано или поздно Россия пойдет против Украині войной.

"Украинская нация очень разная: в украинской нации есть украинцы, а есть еще малороссы. Нам нужно, чтобы закончилась война победой Украины, тогда разберемся со всем. И от всех болезней все будут вылечены. Потому что люди сейчас поумнели. Россия – это же империя, давняя и древняя. Это – народ несвободный, народ инерционный. Не спрашивайте меня об этом, я очень хорошо знаю, что такое русские. Я не хочу ничего плохого говорить о русских, и я никогда не испытывала никакого плохого чувства к ни одному народу, а сейчас русских я терпеть не могу. Я все 30 лет независимости знала, что россияне на нас нападут. Я это знала. И даже в этой книге об "украинском сумасшедшем" – они думали, что это сумасшедший, а он там единственный был нормальный. Он знал, что однажды Украина проснется в другой стране. Так мы и очнулись, во время войны. Ну ничего, ничего. Я же говорила вам, что французы говорили об украинцах: победа или смерть!" – говорила она в интервью телеканалу "Киев".

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