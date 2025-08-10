Говорю на "харьковском языке": во Львове вспыхнул скнадал из-за общения на русском (видео)

Во Львове произошел языковой скандал между местной жительницей и мужчиной и женщиной, которые якобы переехали на запад Украины из Харькова.

Инцидент произошел в Шевченковском гаю Львова, где прогуливалась пара из Харькова, сообщил местный телеграмм-канал "Львивыч".

"Кучка отдыхающих разговаривала на русском и набросилась на женщину, которая сделала им замечание", — говорится в подписи к видео.

На обнародованных кадрах видно, что женщина делает замечание паре за то, что они общаются на русском языке несмотря на то, что приехали из Харькова, убегая от российских ракет.

На это мужчина отвечает, что общается не на русском, а на "харьковском языке" и обзывает львовянку абсентной лексикой.

Кроме того, автор видео прикрепила текст, который якобы говорили харьковчане:

"Львовские мрази из-за каторых вайна, каторые гаварят на польскам", — говорится в прикрепленном тексте, однако на самом видео этих слов не слышно.

Отмечается, что львовянке пришлось вызвать полицию, которая провела беседу, взяла данные сторон и составит соответствующий протокол.

Напомним, языковой омбудсмен Елена Ивановская хочет, чтобы исполнение песен на русском языке публично было нарушением закона о государственном языке.

Фокус также писал о том, что Лина Костенко отменила концерты во Львове.