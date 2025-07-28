Запрет русских песен на улице: новый омбудсмен хочет ужесточить языковой закон

Новый уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская озаботилась прослушиванием песен на русском языке в публичных местах. Во время войны нужно "взращивать духовную силу украинства".

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Языковой омбудсмен хочет исправить ситуацию и сделать так, чтобы исполнение песен на русском языке публично было нарушением закона о государственном языке. Слова Ивановской процитировала "Судебно-юридическая газета".

Сейчас Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" довольно мягкий и не запрещает слушать песни на русском языке на улице и вообще в публичном пространстве.

По ее мнению, эту проблему не регулирует и статья 15 Закона "О культуре". Из-за этого Уполномоченный по защите госязыка не имеет права ограничивать или запрещать исполнение произведений на других языках, включая русский.

Ивановская напомнила, что если речь идет о нарушениях законов о запрете российского культурного продукта на концертах, на это обязана реагировать Национальная полиция Украины.

Далее она заявляет, что публичное исполнение русскоязычных песен вызывает "категорическое неприятие у подавляющего большинства украинцев".

"И это бесспорно. Во время войны не только за территории, но и за символы, язык и идентичность, сцена и улица — это пространства смыслов. Они должны звучать на украинском языке, духовной силы украинства", — заметила чиновник.

В некоторых городах Украины, включая Киев и Тернополь, в ответ на общественный запрос власти решили ограничить публичное использование русскоязычного культурного продукта на местном уровне. Но санкции за нарушение пока нет.

Ивановская считает, что такие инициативы нуждаются в общегосударственном нормативном обеспечении и юридической определенности. Для полного запрета русской языка нужно менять законодательство.

Напомним, Ивановская заявляла о формировании в Украине единого украиноязычного пространства. Однако языковая политика должна быть не авторитарной.

В Киеве также открыли кафе "Перехрестя", где нельзя говорить на русском языке. На дверях заведения висит табличка с текстом "Здесь говорят по-украински".