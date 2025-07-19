Инструмент дестабилизации: новый языковой омбудсмен хочет отменить особый статус русского языка

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, назначенная правительством 15 июля, заявила в интервью, что в Украине будут формировать единое украиноязычное пространство. И чтобы устранить символическое неравенство в законодательстве, надо отменить особый статус русского языка.

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По словам Ивановской, важной задачей является засвидетельствовать: языковая агрессия РФ является частью ее вооруженной агрессии. Поэтому украинский язык должен звучать и функционировать везде — в смартфоне, в машине, на международных платформах. Об этом и других первоочередных задачах уполномоченная по защите государственного языка рассказала в интервью "Укринформу".

По словам Елены Ивановской, языковая политика должна быть уверенной, но не авторитарной; последовательной, но чувствительной к контексту; государственной, но открытой к сотрудничеству с гражданским обществом.

"Мы должны отказаться от ложного противопоставления "мягкая сила или силовое давление": успешная языковая политика — это равновесие между требованием и поддержкой", — убеждена уполномоченная по защите государственного языка.

Ивановская акцентирует, что конституционная модель языковой политики в Украине должна быть согласована с реальностью войны и со стремлением общества к настоящему языковому равенству без колониального наследия. В Украине уважают все языки национальных меньшинств, но в то же время четко и последовательно будет формироваться единое украиноязычное пространство — как приоритет безопасности, интеграционный и гуманитарный приоритет.

"Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве — в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации", — сказала Ивановская.

Кроме того, Секретариат языкового омбудсмена будет работать над тем, чтобы украинский язык был полноценно интегрирован в современные электронные сервисы, искусственный интеллект, государственные приложения, интерфейсы, игры, технологии.

Ивановская уверена, что в условиях полномасштабной войны украинский язык перестал быть лишь формальной нормой — он стал внутренним выбором миллионов людей. Для многих наших граждан переход на украинский не был обычным шагом солидарности, а является "глубоким жестом самосознания".

По ее мнению, русификация, какой бы гибридной она ни была, сегодня не имеет ни культурной, ни моральной опоры.

Однако важно понимать: точка невозврата — это не только состояние, это постоянное действие. Это означает поддержку украинского языка в культуре, в пространстве городов, в образовании, в цифровых технологиях. Язык должен быть живым, современным и стильным, ведь именно так он способен объединять и вдохновлять.

Ивановская уверена, что в Украине уже перейдена грань невозврата к русификации.

"Но она не гарантирована раз и навсегда. Это ответственность и государства, и общества, и каждого человека. Особенно сегодня, когда язык стал одним из ключевых фронтов борьбы за нашу государственность и свободу", — говорит уполномоченная по защите государственного языка.

Напомним, Фокус писал о назначении Елены Ивановской на пост языкового омбудсмена. До нее омбудсменом был Тарас Креминь.

Также на должность уполномоченного по защите государственного языка выдвигали заслуженного артиста Украины Александра Завальского. Украинские деятели культуры просили назначить на должность повторно Тараса Кремня.