Інструмент дестабілізації: нова мовна омбудсменка хоче скасувати особливий статус російської мови

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, призначена урядом 15 липня, заявила в інтерв'ю, що в Україні формуватимуть єдиний україномовний простір. І аби усунути символічну нерівність у законодавстві, треба скасувати особливий статус російської мови.

Related video

За словами Івановської, важливим завданням є засвідчити: мовна агресія РФ є частиною її збройної агресії. Тому українська мова має звучати та функціонувати всюди – у смартфоні, в автівці, на міжнародних платформах. Про це та інші першочергові завдання уповноважена із захисту державної мови розповіла в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Олени Івановської, мовна політика має бути впевненою, але не авторитарною; послідовною, але чутливою до контексту; державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством.

"Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення "м’яка сила чи силовий тиск": успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою", - переконана уповноважена із захисту державної мови.

Івановська акцентує, що конституційна модель мовної політики в Україні має бути узгоджена з реальністю війни та з прагненням суспільства до справжньої мовної рівності без колоніального спадку. В Україні шанують всі мови національних меншин, але водночас чітко й послідовно формуватиметься єдиний україномовний простір — як безпековий, інтеграційний і гуманітарний пріоритет.

"Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві — зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - сказала Івановська.

Крім того, Секретаріат мовного омбудсмана працюватимемо над тим, щоб українська мова була повноцінно інтегрована в сучасні електронні сервіси, штучний інтелект, державні застосунки, інтерфейси, ігри, технології.

Івановська впевнена, що в умовах повномасштабної війни українська мова перестала бути лише формальною нормою – вона стала внутрішнім вибором мільйонів людей. Для багатьох наших громадян перехід на українську не був звичайним кроком солідарності, а є "глибоким жестом самоусвідомлення".

На її думку, русифікація, якою б гібридною вона не була, сьогодні не має ані культурної, ані моральної опори.

Проте важливо розуміти: точка неповернення – це не лише стан, це постійна дія. Це означає підтримку української мови в культурі, у просторі міст, в освіті, в цифрових технологіях. Мова має бути живою, сучасною і стильною, адже саме так вона здатна об’єднувати й надихати.

Івановська впевнена, що в Україні вже перейдено межу неповернення до русифікації.

"Але її не гарантовано раз і назавжди. Це відповідальність і держави, і суспільства, і кожної людини. Особливо сьогодні, коли мова стала одним із ключових фронтів боротьби за нашу державність і свободу", - каже уповноважена із захисту державної мови.

Нагадаємо, Фокус писав про призначення Олени Івановської на пост мовного омбудсмена. До неї омбудсменом був Тарас Кремінь.

Також на посаду уповноваженого із захисту державної мови висували заслуженого артиста України Олександра Завальського. Українські діячі культури просили призначити на посаду повторно Тараса Кременя.