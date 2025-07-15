Олену Івановську призначили новим мовним омбудсменом, — рішення Кабміну

Професорка КНУ імені Шевченка Олена Івановська стала новим уповноваженим із захисту державної мови. Вона понад 20 років викладає фольклористику.

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Кабінет міністрів України призначив нового мовного омбудсмена, ним стала Олена Івановська. Про це йдеться в рішенні уряду від 15 липня.

Таким чином, вона замінила на цій посаді Тараса Кременя, який перебував на посаді з 8 липня 2020 року.

Олена Івановська — доктор філологічних наук, професор КНУ імені Шевченка. Понад 20 років Івановська викладає фольклористику, є авторкою понад 100 наукових праць, зокрема про захист української мови.

Кандидатуру Івановської розглядали за поданням уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, на посаду уповноваженого із захисту державної мови висували заслуженого артиста України Олександра Завальського. Українські діячі культури просили призначити на посаду повторно Тараса Кременя.

У мережі раніше розгорівся скандал з українською блогеркою Оленою Мандзюк. Дівчина хвалилася, що її діти можуть побити інших хлопців за спілкування російською мовою.