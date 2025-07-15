Елену Ивановскую назначили новым языковым омбудсменом, – решение Кабмина

Профессор КНУ имени Шевченко Елена Ивановская стала новым уполномоченным по защите государственного языка. Более 20 лет она преподает фольклористику.

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Кабинет министров Украины назначил нового языкового омбудсмена, им стала Елена Ивановская. Об этом говорится в решении правительства от 15 июля.

Таким образом, она заменила на этой должности Тараса Кременя, который пребывал на должности с 8 июля 2020 года.

Елена Ивановская — доктор филологических наук, профессор КНУ имени Шевченко. Более 20 лет Ивановская преподает фольклористику, является автором более 100 научных работ, в том числе о защите украинского языка.

Кандидатуру Ивановской рассматривали по представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Напомним, на пост уполномоченного по защите государственного языка выдвигали заслуженного артиста Украины Александра Завальского. Украинские деятели культуры просили назначить на должность повторно Тараса Кременя.

В сети ранее разгорелся скандал с украинской блогершей Еленой Мандзюк. Девушка хвастала, что ее дети могут избить других ребят за общение на русском языке.