Заборона російських пісень на вулиці: новий омбудсмен хоче посилити мовний закон

Новий уповноважений із захисту державної мови Олена Івановська перейнялася прослуховуванням пісень російською мовою в публічних місцях. Під час війни потрібно "зрощувати духовну силу українства".

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Мовна омбудсменка хоче виправити ситуацію і зробити так, щоб виконання пісень російською мовою публічно було порушенням закону про державну мову. Слова Івановської процитувала "Судово-юридична газета".

Наразі Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" доволі м'який і не забороняє слухати пісні російською мовою на вулиці та взагалі в публічному просторі.

На її думку, цю проблему не регулює і стаття 15 Закону "Про культуру". Через це Уповноважений із захисту державної мови не має права обмежувати або забороняти виконання творів іншими мовами, включно з російською.

Івановська нагадала, що якщо йдеться про порушення законів про заборону російського культурного продукту на концертах, на це зобов'язана реагувати Національна поліція України.

Далі вона заявляє, що публічне виконання російськомовних пісень викликає "категоричне неприйняття у переважної більшості українців".

"І це безперечно. Під час війни не тільки за території, а й за символи, мову та ідентичність, сцена та вулиця — це простори смислів. Вони мають лунати українською мовою, духовної сили українства", — зауважила чиновниця.

У деяких містах України, включно з Києвом і Тернополем, у відповідь на суспільний запит влада вирішила обмежити публічне використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні. Але санкції за порушення поки що немає.

Івановська вважає, що такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення та юридичної визначеності. Для повної заборони російської мови потрібно змінювати законодавство.

Нагадаємо, Івановська заявляла про формування в Україні єдиного україномовного простору. Однак мовна політика має бути не авторитарною.

У Києві також відкрили кафе "Перехрестя", де не можна говорити російською мовою. На дверях закладу висить табличка з текстом "Здесь говорят по-украински".