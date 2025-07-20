У Києві відкрили кафе, де не можна говорити російською: реакція соцмереж

Кафе "Перехрестя" у Києві — заклад, на дверях якого написано "Здесь говорят по-украински". Така політика вже викликала жваве обговорення в соцмережах.

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Нещодавно засновниця закладу Людмила опублікувала на сторінці кав'ярні ролик, показавши мрію, що стала реальністю, і в коментарях зійшлися ті, хто підтримує ідею кав'ярні обслужити тільки україномовних клієнтів, та тих, хто розкритикував власницю бізнесу.

"Ваша кав'ярня буде першим місцем куди я приїду на каву коли нарешті приїду до Києва! Список місць у Києві де можна відпочити без **** неймовірно короткий", "Класно! Але переживаю, що багато вузькомовних приходитимуть спеціально, щоб провокувати конфлікт", "Як приємно усвідомлювати, що такі заклади є і ще будуть. Ви суперові", "Ви круті", — пишуть одні.

"Клас, розводити конфлікт, розділяти і дискримінувати свій народ через те, що у когось це рідна мова. Військових, з фронту, які повернулися і російською розмовляють, теж не пустіть, так. Ну і крінж", "А чому не зробили армію в Україні: розмовляєш російською — не воюєш, чи щоб після бойових я приїхав і зайшов у кав'ярню, а мені сказали, що тебе не обслужимо?", "А де ви розташовані? Щоб раптом навіть поруч не пройти...", — пишуть інші.

У коментарях навіть нагадали про Конституцію України, яка забороняє обмеження прав і свобод громадян за ознакою мови, походження тощо.

Нагадаємо, що 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відтак, усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.

Вимога Закону про обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки та секції), медичне обслуговування, соціальні послуги тощо.

На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Що відомо про кафе "Перехрестя"

Кафе відкрилося в Києві 31 травня. Назву його Людмила придумала не випадково і ще задовго до появи закладу. За її словами, колись вона бігала полігоном під час вогневої підготовки і в якийсь момент влучила просто в центр мішені.

"Інструктор каже: у перехрестя. Я думаю: о, Боже, вау! Це прям щось, що мені дуже треба! Тобто в цьому контексті перехрестя — це точка, яка утворюється від перетину всіх ліній. Мені дуже хочеться, щоб це місце стало точкою зустрічі, обміну досвідом, мистецтвом і цінностями", — розповіла дівчина.

У кафе можна не тільки випити кави, а й подивитися на картини та інші предмети мистецтва, купити прикраси ручної роботи, задонатити на ЗСУ і навіть помацати дрон.

Раніше Фокус писав, що блогерці Олені Мандзюк, яка заступилася за українську мову, погрожують вбивством.

Ми також писали, що Галкін "підколов" зомбованих росіян, перейшовши на українську мову.