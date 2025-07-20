В Киеве открыли кафе, где нельзя говорить по-русски: реакция соцсетей

Кафе "Перехрестя" ("Перекресток") в Киеве – заведение, на дверях которого написано "Здесь говорят по-украински". Такая политика уже вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.

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Недавно основательница заведения Людмила опубликовала на странице кафе ролик, показав мечту, ставшую реальностью, и в комментариях схлестнулись те, кто поддерживает идею кафе обслужить только украиноязычных клиентов, и тех, кто раскритиковал владелицу бизнеса.

"Ваша кофейня будет первым местом куда я приеду на кофе когда наконец приеду в Киев! Список мест в Киеве где можно отдохнуть без **** невероятно короткий", "Классно! Но переживаю, что многие узкоязычные будут приходить специально, чтобы провоцировать конфликт", "Как приятно отдавать себе отчет, что такие заведения есть и еще будут. Вы суперовые", "Вы крутые", – пишут одни.

"Класс, разводить конфликт, разделять и дискриминировать свой народ из за того что у кого то это родной язык. Военных, с фронта которые вернулись и на руском говорят, тоже не пустите да. Ну и кринж", "А почему не сделали армию в Украине: разговариваешь на русском – не воюешь, или чтобы после боевых я приехал и зашел в кофейню, а мне сказали тебя не обслужим?", "А где вы находитесь? Чтобы вдруг даже рядом не пройти…", – пишут другие.

В комментариях даже напомнили о Конституции Украины, которая запрещает ограничения прав и свобод граждан по признаку языка, происхождения и др.

Напомним, что 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Следовательно, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Требование Закона об обслуживании на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружках и секциях), медицинском обслуживании, социальных услугах и т.д.

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Что известно о кафе "Перехрестя"

Кафе открылось в Киеве 31 мая. Название его Людмила придумала не случайно и еще задолго до появления заведения. По ее словам, когда она бегала по полигону во время огневой подготовки и в какой-то момент попала прямо в центр мишени.

"Инструктор говорит: в перекресток. Я думаю: о, Боже, вау! Это прям что-то, что мне очень надо! То есть в этом контексте перекресток – это точка, которая образуется от пересечения всех линий. Мне очень хочется, чтобы это место стало точкой встречи, обмена опытом, искусством и ценностями", – рассказала девушка.

В кафе можно не только выпить кофе, но и посмотреть на картины и другие предметы искусства, купить украшения ручной работы, задонатить на ВСУ и даже потрогать дрон.

Ранее Фокус писал, что блогеру Елене Мандзюк, которая вступилась за украинский язык, угрожают убийством.

Мы также писали, что Галкин "подколол" зомбированных россиян, перейдя на украинский язык.