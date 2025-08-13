Флаг УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве: украинский посол жестко ответил на скандал

Красно-черный флаг, появившийся на Национальном стадионе в Варшаве во время выступления белорусского рэпера Макса Коржа, вызвал волну возмущения. Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил инцидент и заявил, что виновные должны понести наказание.

Как сообщает RMF24, Боднар выразил возмущение действиями земляков, которые подняли красно-черный флаг ОУН-УПА на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве. Дипломат прокомментировал инцидент, вызвавший громкий резонанс в польском обществе и политикуме. Боднар резко раскритиковал поведение соотечественников, отметив, что такие действия вредят двусторонним отношениям.

"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто разговаривает на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что все, кто нарушает закон в Польше, должны быть наказаны согласно местному законодательству. Он призвал украинцев соблюдать правила и традиции страны, где они находятся.

По словам Боднара, подобные инциденты могут быть использованы в российской пропаганде и негативно влияют на отношение к украинцам в Польше. Он добавил, что часть участников инцидента приехала из других стран и не проживает постоянно в Польше.

"Чем больше таких провокаций, тем больше они угрожают нашим двусторонним отношениям и негативно влияют на украинцев, проживающих в Польше", — отметил дипломат.

На момент публикации этого материала официальных комментариев Министерства иностранных дел Украины относительно инцидента в Варшаве не поступало.

Концерт Макса Коржа в Варшаве и флаг УПА

Как писал Фокус, выступление Макса Коржа состоялось на Национальном стадионе PGE в прошлую субботу и собрало тысячи зрителей. Красно-черный флаг, который был поднят среди публики, депутат партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий назвал неприемлемым и пообещал подать жалобу в окружную прокуратуру Варшавы.

Польская полиция во время концерта задержала 109 человек за правонарушения, в частности хранение наркотиков, нападение на охранников, использование пиротехники и незаконное проникновение. Были наложены штрафы на сумму около 11 тысяч 500 злотых (130 тысяч грн, — ред.) и подано 38 заявлений в суд.

Мужчина, который принес флаг, позже извинился в видеообращении, отметив: "Если кто-то обиделся, я прошу прощения. Спасибо полякам, которые помогают Украине, и еще раз извините меня".

Администрация стадиона заявила об обращении к правоохранителям относительно возможного преступления.

Как сообщал Фокус, из-за скандала на концерте Макса Коржа Польша депортирует почти 60 украинцев.