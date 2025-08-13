Прапор УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві: український посол жорстко відповів на скандал

Червоно-чорний прапор, що з’явився на Національному стадіоні у Варшаві під час виступу білоруського репера Макса Коржа, викликав хвилю обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар засудив інцидент і заявив, що винні мають понести покарання.

Related video

Як повідомляє RMF24, Боднар висловив обурення діями земляків, які підняли червоно-чорний прапор ОУН-УПА на концерті білоруського виконавця Макса Коржа у Варшаві. Дипломат прокоментував інцидент, що спричинив гучний резонанс у польському суспільстві та політикумі. Боднар різко розкритикував поведінку співвітчизників, наголосивши, що такі дії шкодять двостороннім відносинам.

"Я не розумію, чому українці взагалі пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну", – заявив він.

Дипломат підкреслив, що всі, хто порушує закон у Польщі, повинні бути покарані згідно з місцевим законодавством. Він закликав українців дотримуватися правил і традицій країни, де вони перебувають.

За словами Боднара, подібні інциденти можуть бути використані в російській пропаганді та негативно впливають на ставлення до українців у Польщі. Він додав, що частина учасників інциденту приїхала з інших країн і не мешкає постійно в Польщі.

"Чим більше таких провокацій, тим більше вони загрожують нашим двостороннім відносинам і негативно впливають на українців, які проживають у Польщі", — зазначив дипломат.

На момент публікації цього матеріалу офіційних коментарів Міністерства зовнішніх справ України стосовно інциденту у Варшаві не надходило.

Концерт Макса Коржа у Варшаві та прапор УПА

Як писав Фокус, виступ Макса Коржа відбувся на Національному стадіоні PGE минулої суботи та зібрав тисячі глядачів. Червоно-чорний прапор, що був піднятий серед публіки, депутат партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький назвав неприйнятним і пообіцяв подати скаргу до окружної прокуратури Варшави.

Польська поліція під час концерту затримала 109 осіб за правопорушення, зокрема зберігання наркотиків, напад на охоронців, використання піротехніки та незаконне проникнення. Було накладено штрафи на суму близько 11 тисяч 500 злотих (130 тисяч грн, – ред.) та подано 38 заяв до суду.

Чоловік, який приніс прапор, пізніше вибачився у відеозверненні, зазначивши: "Якщо хтось образився, я прошу вибачення. Дякую полякам, які допомагають Україні, і ще раз вибачте мені".

Адміністрація стадіону заявила про звернення до правоохоронців щодо можливого злочину.

Як повідомляв Фокус, через скандал на концерті Макса Коржа Польща депортує майже 60 українців.