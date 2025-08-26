Скандал на концерте Макса Коржа: ультрас Польши призывают воровать с авто украинские номерные знаки

В Польше после скандала с разворачиванием фанатами флага УПА на концерте белорусского рэпера Макса Коржа призывают срывать украинские номерные знаки с автомобилей. Такие сообщения появились на футбольных фанатских форумах и сайтах, называющих себя "патриотическими".

После скандального концерта Макса Коржа такие сайты, как Polish Hooligans, начали распространять идеи, как "усложнить жизнь украинцам", пишет польское издание Gazeta Wyborcza. В объявлении на одном из сайтов, объединяющем патриотические и болельщицкие круги, появилось предложение похищать у украинцев номерные знаки, чтобы они ехали на родину для оформления новых.

"Если водитель потеряет номерные знаки украинского автомобиля (например, вследствие сильной бури, ливня или других случайных событий), в Польше нет возможности изготовить новые. Это следует из положений законодательства — выдача дубликата возможна исключительно в стране регистрации транспортного средства. На практике это означает, что для получения новых номеров владелец должен лично поехать в Украину и выполнить формальности в местном управлении транспорта", — говорилось в сообщении.

В польских группах футбольных фанатов распространяют призыв воровать украинские автомобильные номера Фото: скриншот

У украинцев в Польше воруют номерные знаки: как восстановить

Украинская журналистка Галина Халимоник, которая уже много лет работает в Польше, Галина Халимоник, советует в случае кражи автомобильного номера сразу обратиться в полицию, поскольку под этим номерным знаком могут совершить преступление, например, украсть топливо на заправке.

При этом она отметила, что украинские цифровые услуги очень хорошо развиты, и замену номерных знаков можно оформить онлайн за один день через мобильное приложение. Доставить автомобильный номер в Польшу могут перевозчики, почта, знакомые или родственники.

По словам журналистки, желание поляков отправить украинцев на войну исходит из их страха, что в Польше также могут начаться боевые действия, если Украина перестанет воевать.

"Это животный, неконтролируемый страх человека, который по своей сути является очень биологическим. "Умри ты, чтобы я не должен был умирать". И это многое мне объяснило", — сказала Галина Халимоник.

Скандал на концерте Макса Коржа: детали

Скандал вспыхнул в Варшаве на концерте Макса Коржа на Национальном стадионе PGE 9 августа, который собрал около 100 тысяч зрителей. Фанаты развернули красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА) с трезубцем и голубовато-желтый государственный флаг Украины. Депутат партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий назвал этот поступок неприемлемым и пообещал пожаловаться в прокуратуру.

Посол Украины в Польше Василий Боднар также осудил появление флага УПА на концерте белорусского рэпера и отметил, что такие действия вредят двусторонним отношениям.

22 августа Польша начала депортировать первых украинцев из 109 человек, которые были задержаны на концерте Макса Коржа на Национальном стадионе.