Скандал на концерті Макса Коржа: ультрас Польщі закликають красти з авто українські номерні знаки

В Польщі після скандалу з розгортанням фанатами прапора УПА на концерті білоруського репера Макса Коржа закликають зривати українські номерні знаки з автомобілів. Такі повідомлення з'явилися на футбольних фанатських форумах і сайтах, що називають себе "патріотичними".

Після скандального концерту Макса Коржа такі сайти, як Polish Hooligans, почали поширювати ідеї, як "ускладнити життя українцям", пише польське видання Gazeta Wyborcza. В оголошенні на одному з сайтів, що об'єднує патріотичні та вболівальницькі кола, з'явилася пропозиція викрадати в українців номерні знаки, щоб вони їхали на батьківщину для оформлення нових.

"Якщо водій загубить номерні знаки українського автомобіля (наприклад, внаслідок сильної бурі, зливи чи інших випадкових подій), в Польщі немає можливості виготовити нові. Це випливає з положень законодавства — видача дубліката можлива виключно в країні реєстрації транспортного засобу. На практиці це означає, що для отримання нових номерів власник повинен особисто поїхати в Україну і виконати формальності в місцевому управлінні транспорту", — ішлося в повідомленні.

В польських групах футбольних фанатів поширюють заклик красти українські автомобільні номери Фото: скриншот

В українців у Польщі крадуть номерні знаки: як відновити

Українська журналістка Галина Халімонік, яка вже багато років працює в Польщі, Галина Халімонік, радить в разі крадіжки автомобільного номера одразу звернутися до поліції, оскільки під цим номерним знаком можуть скоїти злочин, наприклад, вкрасти пальне на заправці.

При цьому вона зазначила, що українські цифрові послуги дуже добре розвинені, і заміну номерних знаків можна оформити онлайн за один день через мобільний додаток. Доставити автомобільний номер у Польщу можуть перевізники, пошта, знайомі чи родичі.

За словами журналістки, бажання поляків відправити українців на війну виходить з їхнього страху, що у Польщі також можуть початися бойові дії, якщо Україна перестане воювати.

"Це тваринний, неконтрольований страх людини, який за своєю суттю є дуже біологічним. "Помри ти, щоб я не мусив помирати". І це багато чого мені пояснило", — сказала Галина Халімонік.

Скандал на концерті Макса Коржа: деталі

Скандал спалахнув у Варшаві на концерті Макса Коржа на Національному стадіоні PGE 9 серпня, який зібрав близько 100 тисяч глядачів. Фанати розгорнули червоно-чорний стяг Української повстанської армії (УПА) з тризубом і блакитно-жовтий державний прапор України. Депутат партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький назвав цей вчинок неприйнятним і пообіцяв поскаржитися в прокуратуру.

Посол України в Польщі Василь Боднар також засудив появу прапора УПА на концерті білоруського репера і зазначив, що такі дії шкодять двостороннім відносинам.

22 серпня Польща почала депортувати перших українців зі 109 осіб, які були затримані на концерті Макса Коржа на Національному стадіоні.