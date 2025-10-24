Гасла про Львів, Бандеру і Волинь: на матчі "Шахтар" — "Легія" польські вболівальники "дразнили" українців (фото)

Ультрас варшавської "Легії" влаштували провокативну зустріч українцям на матчі другого туру Ліги конференцій проти "Шахтаря" у Кракові 23 жовтня. Вони принесли провокаційний банер з написом Lwów на тлі прапора Польщі, а також вигукували антиукраїнські лозунги.

Польські вболівальники також намагалися пронести на стадіон провокаційний банер з текстом "Ми пам'ятаємо Волинь", що відсилає до подій Волинської трагедії у минулому столітті. Про це розповіли у ТСН.

З банером про Волинь фанатів не хотіли пропускати, через що вони у відповідь спершу влаштували акцію протесту, відмовляючись заходити на стадіон. Однак згодом вони передумали і все ж зайшли на подію.

Після цього польські ультрас почали вигукувати провокативні лозунги "Ї***и УПА та Бандеру", а також ображали українських футболістів. Зокрема вони кричали "Шахтар" — к*рва".

Банер з текстом "Ми пам'ятаємо Волинь" ультрас таки виставили під час матчу, попри заборону.

Telegram-канал Puzh On Tour також оприлюднив кадр з матчу. На фотографії видно ще один банер від польських вболівальників: із текстом Lwów (польська назва українського міста Львів) на тлі державного прапора Польщі.

Puzh On Tour | банер з текстом Lwów на матчі "Шахтар" — "Легія"

Український оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі також розповів, що гравці "Шахтаря" чули образи та лайку у свій бік.

"Гравці "Шахтаря" також казали, що чули образи та лайку у свій бік. Це просто так залишати не можна. Це потрібно вирішувати на рівні лідерів держав", — зазначив Мірошников.

"Шахтар" — "Легія": чим закінчився матч

Донецький "Шахтар" у другому раунді групового турніру Ліги конференції поступився польській "Легії". Матч завершився з рахунком 1:2 на користь "Легії".

Остаточний рахунок на 94-й хвилині основного часу встановив Рафал Аугустиняк.

Так, "Шахтар", за підсумками двох матчів, посідає 17 сходинку з 36 можливих.

Нагадаємо, у серпні видання Gazeta Wyborcza повідомляло, що після скандалу на концерті Макса Коржа ультрас Польщі закликали красти з автомобілів українські номерні знаки.

Також у серпні у Polska Agencja Prasowa SA писали, що Польща блокуватиме вступ України до ЄС, оскільки досі не з'ясоване питання Волинської трагедії.