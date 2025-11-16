Ушел из жизни бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин

Бывший футболист Андрей Полунин умер после благотворительного матча в Луцке. В свое время он выступал за известные украинские клубы — "Днепр", ЦСКА Киев, "Кривбасс", "Карпаты".

Андрей Полунин умер в возрасте 54-х лет после вчерашнего матча ветеранов, в котором он принимал участие. сообщает ФК "Металлист 1925". На протяжении своей спортивной карьеры Андрей Полунин провел 316 матчей, в которых отметился 39 голами и 45 голевыми передачами. Кроме украинских клубов, Полунин выступал также за немецкие клубы "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот-Вайсс".

Затем он работал в футбольной сфере на должностях селекционера и спортивного директора. С 1 января 2025 года Андрей Полунин занимал должность шеф-скаута "Металлиста 1925".

Также сообщалось, что футбольный тренер умер во время матча в Сербии. В начале ноября 2025 года главный тренер клуба "Раднички 1923" Младен Жижович потерял сознание на краю поля после того, как перенес сердечный приступ на 22-й минуте матча. 44-летний Жижович умер еще до того, как его доставили в больницу, и вызвало шок у футболистов и зрителей.

Ранее стало известно, что во Львове во время матча УПЛ футболисты устроили массовую драку. Это произошло во время матча десятого тура Украинской Премьер-лиги между командами "Карпаты" и "Рух". Стоит заметить, что сам поединок закончился с нулевым счетом, ведь ни одна из команд не смогла забить гол в ворота противника. А футболист "Руха" Ростислав Рях и игрок "Карпат" Жан Педрозу взамен "заработали" желтые карточки.