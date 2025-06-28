Артем Пивоваров і Степан Гіга стали заслуженими артистами України: подробиці

Президент України Володимир Зеленський надав звання "заслужених артистів" поп-співаку Артему Пивоварову та сину корифея естради, Степану Степановичу Гізі.

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Артем Пивоваров та Степан Гіга отримали звання "заслужених артистів України", йдеться в Указі глави держави №424/2025 щодо відзначення державними нагородами з нагоди Дня Конституції України.

Почесне звання співаки отримали 27 червня за вагомий особистий внесок у розвиток культурної сфери суспільного життя.

Чим відомий Артем Пивоваров

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Артем Пивоваров народився 28 червня 1991 року у Вовчанську, Харківської області. Він виконує авторську популярну музику в стилі нової хвилі.

До повномасштабного вторгнення творчість співака була російськомовною. З 2013 по 2019 роки Артем випустив 5 студійних альбомів, 20 офіційних синглів та стільки ж промо. Декілька разів його твори перемагали у номінаціях музичних премій як "найкраща пісня". З лютого 2022 року Артем почав співати українською, на благодійних концертах збираючи кошти на потреби ЗСУ. У 2022 році Артем Пивоваров став "найкращим виконавцем" за версією щорічної національної професійної музичної премії YUNA.

У серпні 2022 року співака нагородили Орденом "За заслуги" III ступеню.

Хто такий Степан Гіга

Степан Гіга-молодший народився у 1993 році. У 2007 році на дитячому фестивалі "Світ талантів" у Києві у віці 14 років став Першим віце юним містером. Він під власний акомпанемент гітари виконав пісню "На Україну" рівненських авторів Миколи Орешка та Олександра Невже. Наразі Степан гастролює разом із татом із сольними номерами і найчастіше виконує пісні на музику свого батька, який звання заслуженого артиста отримав ще 20 лютого 1998 року, від президента Леоніда Кучми.

Нагадаємо, рік тому нумерологиня Валерія Мартиненко спеціально для Фокуса розповіла, як дата народження вплинула на творчий шлях Артема Пивоварова.

Також ми писали, як Львівський муніципальний хор "Гомін" став зіркою TikTok після того, як відео з акапельним виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон" опублікував місцевий органний зал.