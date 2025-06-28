Артем Пивоваров и Степан Гига стали заслуженными артистами Украины: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "заслуженных артистов" поп-певцу Артему Пивоварову и сыну корифея эстрады, Степану Степановичу Гизе.

Related video

Артем Пивоваров и Степан Гига получили звание "заслуженных артистов Украины", говорится в Указе главы государства №424/2025 о награждении государственными наградами по случаю Дня Конституции Украины.

Почетное звание певцы получили 27 июня за весомый личный вклад в развитие культурной сферы общественной жизни.

Чем известен Артем Пивоваров

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Артем Пивоваров родился 28 июня 1991 года в Волчанске, Харьковской области. Он исполняет авторскую популярную музыку в стиле новой волны.

До полномасштабного вторжения творчество певца было русскоязычным. С 2013 по 2019 годы Артем выпустил 5 студийных альбомов, 20 официальных синглов и столько же промо. Несколько раз его произведения побеждали в номинациях музыкальных премий как "лучшая песня". С февраля 2022 года Артем начал петь на украинском, на благотворительных концертах собирая средства на нужды ВСУ. В 2022 году Артем Пивоваров стал "лучшим исполнителем" по версии ежегодной национальной профессиональной музыкальной премии YUNA.

В августе 2022 года певца наградили Орденом "За заслуги" III степени.

Кто такой Степан Гига

Степан Гига-младший родился в 1993 году. В 2007 году на детском фестивале "Мир талантов" в Киеве в возрасте 14 лет стал Первым вице юным мистером. Он под собственный аккомпанемент гитары исполнил песню "На Украину" ровенских авторов Николая Орешко и Александра Невже. Сейчас Степан гастролирует вместе с папой с сольными номерами и чаще всего исполняет песни на музыку своего отца, который звание заслуженного артиста получил еще 20 февраля 1998 года, от президента Леонида Кучмы.

Напомним, год назад нумеролог Валерия Мартыненко специально для Фокуса рассказала, как дата рождения повлияла на творческий путь Артема Пивоварова.

Также мы писали, как Львовский муниципальный хор "Гомон" стал звездой TikTok после того, как видео с акапельным исполнением песни Степана Гиги "Этот сон" опубликовал местный органный зал.