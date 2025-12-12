Его песни знает вся Украина: что известно о жизни, вредных привычках и смерти Степана Гиги

В ноябре стало известно о проблемах со здоровьем 66-летнего украинского певца Степана Гиги. Народного артиста госпитализировали и провели срочную операцию. Он находился в тяжелом состоянии, а 12 декабря СМИ сообщили о смерти Степана Гиги.

Фокус рассказывает, что известно о жизни и творчестве исполнителя, который никогда не жаловался публично на здоровье и планировал в ближайшее время дать ряд концертов.

Степан Гига — биография и путь к успеху

Степан Петрович родился 16 ноября 1959 года в селе Белки (Иршавский район, Закарпатская область). С детства он брал уроки вокала и игры на баяне. Певцу нелегко далось поступление в музыкальное учебное заведение — он пытался несколько раз, прежде чем попасть в Ужгородское музыкальное училище (это произошло лишь с четвертой попытки).

Во время учебы был участником ансамбля "Зеленые Карпаты". После его распада в 1991 году Гига занялся аранжировкой и написанием своих песен. Создал собственную студию звукозаписи — GIGARecords.

В 1995 году вышел его первый сольный альбом "Друзья мои".

Степан Гига с детства занимается музыкой Фото: Instagram

Степан Гига — признание и достижения

Один из ключевых альбомов — "Улица Натали" — выдался чрезвычайно успешным: в 2002 году тираж превысил миллион, за что Гига получил "Золотой диск".

В частности, исполнитель получил звание Заслуженного артиста Украины (1998) и впоследствии — Народного артиста Украины (2002).

Степан Гига стал Народным артистом Украины в 2002 году Фото: Instagram

Степан Гига — скачок популярности в 2022 году и личная жизнь

В 2022 году Степан Гига неожиданно "взорвался" в популярности среди молодежи: его песни, такие как "Этот сон", "Яворина", "Золото Карпат" стали очень узнаваемыми.

Частично его популярность объясняют "вирусностью" в TikTok.

Гига женат, стал отцом двоих детей. Жена Галина — бывшая администратор Закарпатской филармонии, сейчас — директор студии звукозаписи GIGARecords. Дочь Квитослава и сын Степан часто гастролируют вместе с папой.

Степан Гига перепел "Этот сон" с Лесей Никитюк

Степан Гига — проблемы со здоровьем

На конец 2025 года стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Степана Гиги. Его срочно госпитализировали и провели неотложную операцию. Команда артиста сообщила, что все будущие запланированные концерты пришлось отменить.

По информации его менеджмента, состояние Степана Петровича — "тяжелое, но стабильное". Он находится под наблюдением медиков, получает необходимое лечение и требует времени для реабилитации.

Впрочем, детали диагноза пока не разглашаются публично.

Раньше Степан Петрович никогда не жаловался на здоровье. Наоборот, он активно гастролировал и радовался тому, что не имеет выходных.

"У меня нет выходных. Даже после концерта не отдыхаем, а часто с командой еще работаем ночью: пишем аранжировку, сводим песню и делаем финальный мастеринг. Я благодарю Бога, что у меня нет отдыха, что имею возможность уже 45 лет быть на сцене, работать с молодыми, от которых набираюсь энергии. И знаете, мне не за чем отдыхать, потому что я делаю то, что мне нравится", — говорил певец.

А летом артист дал концерты за границей, после чего столкнулся с критикой из-за лишнего веса в сети. Многие люди тогда писали негативные комментарии под видео с выступления.

Степан Гига Фото: Скриншот TikTok

Ранее исполнитель имел вредную привычку, а именно курил сигареты. Это стало известно после его участия в проекте "Меняю женщину".

Степан Гига курил сигареты Фото: YouTube

Степан Гига умер — все подробности

Вечером 12 декабря СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Степан Гига умер в больнице после тяжелой болезни. По данным журналистов издания ZAXID.NET, 66-летний певец умер в реанимации первой Львовской больницы. Стоит отметить, что представители легендарного артиста официально не подтверждали смерть Степана Гиги. Также не уточняется дата возможных похорон.

