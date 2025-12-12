Умер Степан Гига: что сообщили в команде артиста и как отреагировали украинские звезды (фото)

Сердце 66-летнего Степана Гиги остановилось 12 декабря, как официально подтвердили в команде артиста. Украинские исполнители и другие звезды отреагировали на печальное известие.

Официальную информацию о прощании и церемонии почтения памяти выдающегося украинского певца обнародуют 13 декабря. Об этом сообщили на странице Степана Гиги в Instagram.

"Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов", — говорится в заметке.

В команде выразили благодарность поклонникам за многолетнюю поддержку и любовь к его творчеству. Подробностей об обстоятельствах его смерти пока не раскрывают.

Украинцы массово выражают соболезнования и слова благодарности Степану Гизе за многолетнее творчество и преданность. Другие украинские артисты также реагируют на смерть легендарного исполнителя.

Певица Оксана Билозир выставила историю в Instagram, где написала несколько коротких слов: "Покойся с Богом".

Скриншот | реакция Оксаны Билозир на смерть Степана Гиги

Впоследствии Билозир выложила сообщение на своей странице, посвященное артисту.

"Отошел в вечность Степан Гига. Перестало биться сердце украинца, музыка которого звенела большой любовью к Украине, к слову, к песне, к музыке, к людям и к жизни", — подчеркнула певица.

Скриншот | сообщение Оксаны Билозир о смерти Степана Гиги

Украинский эстрадный певец Павел Зибров также отреагировал на смерть коллеги по сцене. На своей странице в Instagram он выложил сообщение с фотографией, на которой изображены оба артиста.

"Степан ... Светлая память, друг ... Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек...Твой голос и твои песни — это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах!", — отметил Зибров.

Скриншот | реакция Зиброва на смерть Гиги

Украинская актриса Ольга Сумская выложила историю в Instagram, где распространила новость о смерти певца, добавив короткий текст: "Боже... Степан...".

Скриншот | реакция Сумской на смерть Гиги

Певица Ирина Федишин выложила сообщение в Instagram, в котором выразила соболезнования и описала творчество артиста.

"Есть люди, чье творчество не зависит от времени, моды или популярности. Оно рождается тихо — иногда тогда, когда мир еще не готов его услышать. Но проходят годы, и именно эти песни становятся источником — чистым, глубоким, настоящим", — отметила исполнительница.

Скриншот | сообщение Федишин о смерти Гиги

Певец Артем Пивоваров, который недавно сотрудничал со Степаном Гигой, также высказался в соцсетях.

"Это был человек настоящей миссионерства, который искренне верил, что должен служить людям", — подчеркнул исполнитель.

Скриншот | реакция Пивоварова на смерть Гиги

Также на смерть Степана Гиги отреагировали другие известные украинцы, в частности Виктор Павлик, Слава Демин, Рамина Эсхаказай, Екатерина Бужинская и другие.

Напомним, о смерти Степана Гиги сообщило издание ZAXID.NET вечером 12 декабря.

