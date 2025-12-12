Помер Степан Гіга: що повідомили у команді артиста та як відреагували українські зірки (фото)

Серце 66-річного Степана Гіги зупинилося 12 грудня, як офіційно підтвердили у команді артиста. Українські виконавці та інші зірки відреагували на сумну звістку.

Офіційну інформацію щодо прощання та церемонії вшанування пам'яті видатного українського співака оприлюднять 13 грудня. Про це повідомили на сторінці Степана Гіги в Instagram.

"Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів", — йдеться у дописі.

У команді висловили вдячність прихильникам за багаторічну підтримку та любов до його творчості. Подробиць щодо обставин його смерті наразі не розкривають.

Степан Гіга помер: реакція українських зірок

Українці масово висловлюють співчуття та слова вдячності Степану Гізі за багаторічну творчість і відданість. Інші українські артисти також реагують на смерть легендарного виконавця.

Відео дня

Співачка Оксана Білозір виставила історію в Instagram, де написала кілька коротких слів: "Спочивай з Богом".

Скриншот | реакція Оксани Білозір на смерть Степана Гіги

Згодом Білозір виклала допис на своїй сторінці, присвячений артисту.

"Відійшов у вічність Степан Гіга. Перестало битися серце українця, музика якого бриніла великою любов'ю до України, до слова, до пісні, до музики, до людей і до життя", — підкреслила співачка.

Скриншот | допис Оксани Білозір про смерть Степана Гіги

Український естрадний співак Павло Зібров також відреагував на смерть колеги по сцені. На своїй сторінці в Instagram він виклав допис з фотографією, на якій зображені обидвоє артистів.

"Степане…Світла пам’ять, друже… Серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина…Твій голос і твої пісні — це частина нашого життя, частина коду України, вони назавжди з нами, у наших серцях!", — зазначив Зібров.

Скриншот | реакція Зіброва на смерть Гіги

Українська акторка Ольга Сумська виклала історію в Instagram, де поширила новину про смерть співака, додавши короткий текст: "Боже… Степане…".

Скриншот | реакція Сумської на смерть Гіги

Співачка Ірина Федишин виклала допис в Instagram, в якому висловила співчуття та описала творчість артиста.

"Є люди, чия творчість не залежить від часу, моди чи популярності. Вона народжується тихо — інколи тоді, коли світ ще не готовий її почути. Але минають роки, і саме ці пісні стають джерелом — чистим, глибоким, справжнім", — зазначила виконавиця.

Скриншот | допис Федишин про смерть Гіги

Співак Артем Пивоваров, який нещодавно співпрацював зі Степаном Гігою, також висловився у соцмережах.

"Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям", — підкреслив виконавець.

Скриншот | реакція Пивоварова на смерть Гіги

Також на смерть Степана Гіги відреагували інші відомі українці, зокрема Віктор Павлік, Слава Дьомін, Раміна Есхаказай, Катерина Бужинська та інші.

Нагадаємо, про смерть Степана Гіги повідомило видання ZAXID.NET увечері 12 грудня.

Фокус зібрав, що відомо про творчий шлях Степана Гіги, шкідливі звички та його смерть.