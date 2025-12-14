Помер Степан Гіга: у Львові прощаються з народним артистом України (відео)

14 грудня у Львові розпочалося прощання з народним артистом України Степаном Гігою, який помер 12 грудня у віці 66 років.

Попри те, що прощання мало розпочатися о 16:00, люди почали приходити до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові набагато раніше, повідомляє "Суспільне".

О 19:00 розпочався чин парастасу. Сьогодні всі охочі зможуть вшанувати улюбленого артиста до 23:00.

Серед тих, хто прийшов попрощатися, — родичі, колеги та шанувальники музичної легенди. Біля труни помічено третю дружину артиста Надію, його сина Степана Гіга-молодшого (від другого шлюбу), і доньку Квітославу (від першого шлюбу).

"Його вся Україна знає і не тільки Україна, думаю, що і за кордоном. Це дуже відомий співак і, думаю, дуже улюблений народом. Його люди любили, його пісні любили, так як Назарія Яремчука. Назарія було важко втратити, а тепер його важко втратити. Ось Зінкевич залишився ще один і Попович", — розповіла журналістам місцева жителька Юлія.

"Для мене це був артист від Бога. Талант. Людяність. Честь. Українство. Він правду співав", — ділиться шанувальник артиста Василь.

Напередодні мер Львова Андрій Садовий написав, що Гіга заповів бути похованим у цьому місті. Його місцем спочинку стане 75-те поле Личаківського кладовища.

Міський голова також опублікував кадри, де велика кількість людей іде до Гарнізонного храму.

"Нехай це прощання буде тихим і світлим", — зазначив він.

15 грудня о 14:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться чин похорону. Близько 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання зі Степаном Гігою, після чого його поховають.

Степан Гіга помер у лікарні Першого Територіального медичного об'єднання Львова. 19 листопада команда артиста заявила про скасування концертів у зв'язку з погіршенням його здоров'я.

Гіга готувався не тільки до виступів в Україні, а й до турне Європою. 16 листопада йому виповнилося 66 років.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Степан Гіга серйозно захворів, а потім журналіст Віталій Глагола написав, що артист впав у кому. Він також розповів про ампутацію ноги Степана Гіги.

Також повідомлялося, що відомо про життя співака.