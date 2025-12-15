Что сказал Степан Гига перед смертью в больнице (фото)

Народный артист Степан Гига оказался в больнице накануне большого тура. Певец хотел как можно скорее выздороветь и вернуться на сцену. Однако не суждено. Его сердце перестало биться в пятницу, 12 декабря.

Роман Слобода, турменеджер Степана Гиги, в комментарии РБК-Украина вспомнил разговор с артистом после госпитализации. Музыкант не чувствовал, что его жизнь оборвется, думал о выступлениях и даже обещал, что встанет и даст концерт.

Обещание Степана Гиги

"Мы с ним встречались перед его Днем рождения, 26 ноября. У нас должен был быть Дворец спорта 29 ноября и большой тур по Украине, Европе, Америке. И он сказал: "Я встану". Он планировал встать на Дворец спорта. Говорил: "Тур я не обещаю, потому что у меня нога болит, но я обещаю выйти на сцену Дворца спорта", — вспомнил Роман Слобода.

Народный артист Украины Степан Гига Фото: Instagram

Коллега Народного артиста Украины не раскрыл деталей относительно болезни Степана Гиги, но признался, все это ошеломило всех его близких.

"Это и для нас это было шоком. Но это уже вопрос к его семье, я в подробности не вдаюсь, но вынужденно было нужно его доставить в больницу", — добавил Роман.

Ответ на упреки

Слобода также ответил на упреки о том, что артист не хотел фотографироваться с поклонниками и не выходил к ним.

"Мы, его команда, старались его оберегать всегда после концерта. Где-то просто забирать или в отель, или в гримерку для того, чтобы его беречь. Мы его берегли до последнего. Когда мы собирали стадионы, это 4-5 тыс. человек, и с каждым пофотографироваться нереально, каждому время уделить трудно", — подчеркнул туроператор.

Как известно, Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки Закарпатской области. Получил звание Народного артиста Украины в 2002 году.

