Що сказав Степан Гіга перед смертю у лікарні (фото)

Народний артист Степан Гіга опинився у лікарні напередодні великого туру. Співак хотів якомога швидше одужати та повернутися на сцену. Однак не судилося. Його серце перестало битися у п’ятницю, 12 грудня.

Роман Слобода, турменеджер Степана Гіги, у коментарі РБК-Україна пригадав розмову з артистом після госпіталізації. Музикант не відчував, що його життя обірветься, думав про виступи та навіть обіцяв, що встане і дасть концерт.

Обіцянка Степана Гіги

"Ми з ним зустрічались перед його Днем народження, 26 листопада. У нас мав бути Палац спорту 29 листопада і великий тур Україною, Європою, Америкою. І він сказав: "Я встану". Він планував встати на Палац спорту. Казав: "Тур я не обіцяю, бо в мене нога болить, але я обіцяю вийти на сцену Палацу спорту", — пригадав Роман Слобода.

Народний артист України Степан Гіга Фото: Instagram

Колега Народного артиста України не розкрив деталей щодо хвороби Степана Гіги, але зізнався, усе це приголомшило усіх його близьких.

"Це і для нас це було шоком. Але це вже питання до його родини, я в подробиці не вдаюся, але вимушено було потрібно його доправити до лікарні", — додав Роман.

Відповідь на закиди

Слобода також відповів на закиди про те, що артист не хотів фотографуватися з прихильниками й не виходив до них.

"Ми, його команда, старалися його оберігати завжди після концерту. Десь просто забирати чи в готель, чи до гримерки для того, щоб його берегти. Ми його берегли до останнього. Коли ми збирали стадіони, це 4–5 тис. людей, і з кожним пофотографуватися нереально, кожному час приділити важко", — підкреслив туроператор.

Як відомо, Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки Закарпатської області. Отримав звання Народного артиста України у 2002 році.

19 листопада представники музиканта повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані.

PR-директорка Степана Гіги звернулася до журналыста Віталія Глаголи з вимогою спростувати інформацію, яку той поширив в соціальних мережах.

12 грудня з’явилась інформація, що 66-річний Степан Гіга помер в одній зі львівських лікарень.