Посадили молоду яворину: як виглядає могила Степана Гіги (фото, відео)

Легендарного співака і народного артиста України Степана Гігу провели в останню путь 15 грудня у Львові. Спершу до Гарнізонного храму прийшли сотні шанувальників, де прощалися з музикантом. Згодом на площі Ринок було загальноміське прощання і почалася піша хода на Личаківський цвинтар.

Там Степан Петрович знайшов останній прихисток на Землі. Фокус розповідає, як виглядає могила артиста та як шанувальники виконали "пісенний заповіт" Гіги.

Як виглядає могила Степана Гіги

Співак заповів поховати його саме у Львові: він спочиває на 75-му полі Личаківського кладовища разом з багатьма українськими відомими людьми.

Провести Степана Гігу в останню путь прийшли сотні людей. Зокрема, на похороні були найближчі люди співака: дружина Галина, донька Квітослава і син Степан.

На місці поховання Степана Петровича лежить багато квітів. На могилі Гіги встановили хрест та табличку з датами народження і смерті, а також портрет легендарного музиканта.

Могила Степана Гіги Фото: Телеграф

На могилі Степана Гіги посадили молоду яворину

Одразу після того, як артиста поховали, прихильники посадили невелике хвойне дерево просто на могилі Гіги, яке привезли із Закарпатської області, де народився Степан Петрович.

Вибір припав на молоду яворину через те, що у відомому своєму хіті Степан Гіга співав: "На могилі моїй посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня".

Проте українці звернули увагу на те, що посаджене дерево є швидше ялинкою, аніж явором:

"У Степана Гіги в піснях була яворина (клен), це для багатьох символ. А посадили ялинку. Може, варто було трохи поцікавитися, перш ніж робити такі речі".

"Посадили ялину наразі, яку привезли із Закарпаття. Навесні посадять саму яворину".

"То не яворина. Яворина — листяне дерево, а не хвойне".

