Посадили молодую яворину: как выглядит могила Степана Гиги (фото, видео)

Легендарного певца и народного артиста Украины Степана Гигу провели в последний путь 15 декабря во Львове. Сначала в Гарнизонный храм пришли сотни поклонников, где прощались с музыкантом. Впоследствии на площади Рынок было общегородское прощание и началось пешее шествие на Лычаковское кладбище.

Там Степан Петрович нашел последний приют на Земле. Фокус рассказывает, как выглядит могила артиста и как поклонники исполнили "песенное завещание" Гиги.

Как выглядит могила Степана Гиги

Певец завещал похоронить его именно во Львове: он покоится на 75-м поле Лычаковского кладбища вместе со многими украинскими известными людьми.

Провести Степана Гигу в последний путь пришли сотни людей. В частности, на похоронах были самые близкие люди певца: жена Галина, дочь Квитослава и сын Степан.

На месте захоронения Степана Петровича лежит много цветов. На могиле Гиги установили крест и табличку с датами рождения и смерти, а также портрет легендарного музыканта.

Могила Степана Гиги Фото: Телеграф

На могиле Степана Гиги посадили молодую яворину

Сразу после того, как артиста похоронили, поклонники посадили небольшое хвойное дерево прямо на могиле Гиги, которое привезли из Закарпатской области, где родился Степан Петрович.

Выбор пал на молодую яворину из-за того, что в известном своем хите Степан Гига пел: "На могилі моїй посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня".

Однако украинцы обратили внимание на то, что посаженное дерево является скорее елкой, чем явором:

"У Степана Гиги в песнях была яворина (клен), это для многих символ. А посадили елку. Может, стоило немного поинтересоваться, прежде чем делать такие вещи".

"Посадили ель сейчас, которую привезли из Закарпатья. Весной посадят саму яворину".

"Это не яворина. Яворина — лиственное дерево, а не хвойное".

На могиле Степана Гиги посадили молодую яворину

Напомним, Фокус ранее писал, что:

19 ноября представители музыканта сообщили, что его срочно прооперировали и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Степан Гига оказался в больнице накануне большого тура. Певец хотел как можно скорее выздороветь и вернуться на сцену.

12 декабря появилась информация, что 66-летний Степан Гига умер в одной из львовских больниц.