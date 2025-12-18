Семья Степана Гиги сделала заявление после похорон артиста (фото)
Семья народного артиста Степана Гиги после его похорон вышла на связь. Родные певца, который умер 12 декабря, поблагодарили тех, кто разделил с ними горе.
Семья Гиги в Instagram написала пост. Семья артиста отметила, что для них было важно, что столько людей собралось, чтобы почтить память Степана Петровича, музыка которого объединяла целые поколения.
Родственники Степана Гиги обратились к фанатам певца
"Спасибо каждому, кто пришел проститься со Степаном Гигой и провести его в последний путь. В это непростое время ваше присутствие, молитва, искренние слова стали знаком глубокого уважения и любви к человеку, чье творчество касалось сердец и объединяло поколения", — говорится в сообщении.
В частности, семья Гиги поблагодарила всех, кто помог организовать прощание и похороны, а отдельная благодарность — мэру Львова Андрею Садовому и его команде.
"Светлая память о маэстро будет жить в его песнях и в сердцах тех, для кого его голос стал частью жизни. Низкий поклон и искренняя благодарность", — отметила семья исполнителя.
Умер Степан Гига
О смерти народного артиста стало известно 12 декабря. До этого он некоторое время находился в больнице. Ходили слухи, что музыканту ампутировали ногу и он впал в кому. Команда певца отрицала эту информацию и требовала опровержения.
Еще 19 ноября представители Гиги сообщили, что его срочно прооперировали и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все ближайшие концерты были отменены.
Похоронили Степана Петровича на Лычаковском кладбище во Львове 15 декабря.
