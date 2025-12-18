"Больше не могу смотреть": после смерти Степана Гиги разгорелся скандал (фото)

Львовский композитор Ярослав Борута обвинил "столичных коллег" в пиаре на смерти Степана Гиги. Он отметил, что никто из них так и не приехал на прощание с артистом 14-15 декабря во Львове.

Борута оставил в Facebook пост после похорон Гиги. Он саркастически спросил о размере гонорара за участие в прощании.

Композитор о похоронах Степана Гиги

Композитор отметил, что настоящие друзья были 14 и 15 декабря во Львове.

"Больше не могу смотреть на этот фальш, который заполонил интернет! 15 декабря состоялось действительно очень печальное историческое событие в украинском песенном искусстве, похороны легендарного певца народного артиста Украины Степана Гиги! Кто-то смог из творческих собратьев приехать попрощаться, а кто-то нет, потому что были на то определенные причины. Все прошло бы незаметно если бы как раз те, кто не приехал во Львов не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь и делать себе пиар на горе его семьи", — написал Борута.

По его словам, это касается столичных звезд.

"При жизни вы все игнорировали Степана никогда его не приглашали в ваши "тусовки". Но он не проживая в Киеве всех вас вместе взятых своей мегапопулярностью положил на лопатки и вы никак не смогли с этим смириться. Эта черная зависть закрыла всем вам глаза. Я не верю что вы все такие были заняты и не нашли времени приехать попрощаться", — написал композитор.

Он привел пример певца Михаила Грицкана, который отменил свой концерт и провел Гигу в последний путь.

"Может вам надо было гонорары заплатить, чтобы вы были на похоронах?! Вы не имеете ни морального ни любого другого права вообще что-то писать об этом Человеке! Вы не его друзья и никогда ими не были", — отметил Ярослав Борута.

Ярослав Борута о пиаре на смерти Степана Гиги Фото: Facebook

Пост Артема Пивоварова

Интересно, что официальный аккаунт Артема Пивоварова после смерти Степана Гиги начал активно пушить дуэтное видео с певцом, сопровождая его кликбейтными заголовками о последней песне.

"Трудно осознать эту новость... Я имел честь сотрудничать со Степаном Гигой в рамках проекта The Вуса. Мы выпустили наш совместный релиз буквально месяц спустя... Я не хочу в это верить... Это был человек настоящей миссионерства, который искренне верил, что должен служить людям. Степан Петрович был не просто артистом, он был человеком света. Его присутствие, его голос, его отношение к людям всегда несли тепло и силу", — написал Пивоваров.

В комментариях украинцы отметили, что это не последняя песня Гиги, ведь буквально за несколько дней до его смерти на YouTube появилась композиция "Мои годы — моя молитва".

Артем Пивоваров записал песню со Степаном Гигой Фото: TikTok

