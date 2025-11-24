"Це трагедія": український бренд BEVZA вляпався у скандал, усі деталі (фото)

Український бренд BEVZA потрапив у гучний скандал через набір ялинкових прикрас "П'ять колосків". Після хвилі обурення в мережі вони вирішили прибрати їх з продажу.

Бренд анонсував дроп у себе на сторінках за кілька днів до Дня пам'яті жертв голодоморів, який цьогоріч припав на 22 листопада. "Закон про 5 колосків" є народною назвою репресивної радянської постанови, яка стала передвісником штучно створеного голоду у 1932-1933 роках.

У набір увійшли п'ять ялинкових прикрас у формі колосків: чотири золоті та один чорний ("обпалений"). У BEVZA зазначили, що вони символізують "силу землі, працю рук та світло, яке зберігається навіть у темні часи" та "уособлюють відродження, надію та єдність поколінь".

Бренд BEVZA випустив новорічні іграшки "Пʼять колосків" Фото: instagram BEVZA

"П'ять колосків пшениці" — це данина пам'яті поколінь, втілена у п'яти колосках пшениці – вічному символі стійкості української нації та її волі до виживання. Сьогодні, коли українські поля знову палають, частини країни залишаються окупованими, ці колоски пшениці постають потужним знаком надії, витривалості та нерозривного зв’язку між поколіннями", — зазначили представники бренду.

BEVZA розкритикували

Українці нагадали бренду, що п'ять колосків — це насправді символ трагічної сторінки української історії, а не ідея для святкової прикраси.

"Чому кейс із "5 колосків" від BEVZA = це НЕ ОК? Мене попросили написати свою думку. Я ознайомилася і переглянула коментарі під дописом. Так от, цей кейс — це класичний приклад, коли культурний символ, який має страшенно травматичний зміст потрапляє в формат комерційного декору. І через це (що дуже логічно) вибухає репутаційна криза", — наголосила маркетологиня Софія Дутчак.

За її словами, символ з історичною травмою не можна перетворювати на "ялинкову прикрасу". А згорілий колосок — це не про незламність. Це трагедія, смерть, голод, репресії. Колосок в 1930-х — не естетичний елемент. Це був маркер виживання, за який могли вбити.

Що писали в коментарях:

"Можна наробити іграшок із зруйнованими ракетами будинками, як символ незламності".

"Довго думала про те, чи було б це доречнішим, якби вони хоч кошти від продажу спрямували на якусь ініціативу з підтримки, не знаю, прифронтових господарств. Але навіть у такому випадку взагалі не уявляю, що робити з такою прикрасою".

"Що їм заважало просто робити іграшки золоті колоски? Золоті снопи, віночки з колосків — символи родючої рідної землі?! Хіба мало радісного і святкового можна придумати на тему колосків, щоб метчилось із Новим Роком?".

"Бренд захотів розширити свої категорії продажу до ялинкових іграшки, дістав свій колосок з бренд ДНК і забув що його аудиторія не тільки іноземці, а ще й українці, в яких асоціативний ряд спрацює на максимально емоціональному рівні".

Українці обурилися через ідею бренду BEVZA

Реакція бренду

Власниця бренду Світлана Бевза вже відреагувала на хвилю обурень. Вона підкреслила, що BEVZA давно "свідомо популяризує українську спадщину" і розповідає історію України за кордоном.

"Сенс, вкладений у створення даних прикрас — це перш за все шана силі до виживання українського народу, пам'ять про кожного українця, хто не зустріне більше Різдво, нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок, заради збереження українських символів. І колоски — одні із символів цієї боротьби", — зазначила власниця бренду.

Згодом у BEVZA заявили, що дослухались до критики та прибирають з продажу ялинкові прикраси.

BEVZA прибрали з продажу скандальні ялинкові прикраси Фото: instagram BEVZA

