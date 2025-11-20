"Аврора" у центрі скандалу: майстриня звинуватила мультимаркет у порушенні авторських прав

Мультимаркет "Аврора" опинився в центрі скандалу через продаж різдвяних вертепних зірок, дизайн яких нібито був викрадений у майстрині Любові Шульги. Жінка заявила про порушення авторських прав та повідомила, що готує юридичні претензії до магазину і виробника.

Як повідомляє майстриня Любов Шульга у Threads, вона з 2023 року власноруч створює різдвяні зірки з характерним дизайном, який широко поширювався в інтернеті з позначенням авторства або водяним знаком. Роботи майстрині експонувалися на виставках та продавалися через локальні магазини, тому визначити автора за фотографією не становить труднощів.

За словами Шульги, у соцмережах вона помітила, що мультимаркет "Аврора" виставив на продаж зірки за 139 гривень, які повністю повторюють її авторський дизайн. Майстриня зазначила, що замість купівлі майнових авторських прав та включення роялті в ціну товару, магазин разом із підрядником вирішили продавати зірки за значно нижчою ціною, що можна розцінювати як демпінг.

Публікація Любові Шульги у Threads Фото: Скриншот

Шульга також додала, що, за її відомостями, вона не єдиний автор, чий дизайн став об’єктом копіювання цього року. Вона вже надіслала офіційне звернення у соцмережі компанії та повідомила, що її юристи готують претензію до мультимаркету і виробника.

Реакція "Аврори" на звинувачення у порушенні авторських прав

У коментарі під публікацією майстрині представники мережі перепросили за ситуацію та пояснили, що товар був поставлений українським постачальником на стандартних умовах як продукція власного виробництва. Компанія повідомила, що вже зв’язалася з виробником і очікує на офіційне пояснення.

"Аврора" у коментарях відреагувала на звинувачення Фото: Скриншот

До з’ясування всіх обставин "Аврора" тимчасово призупинила продаж зірок та планує їх вилучити з полиць. Водночас компанія підтвердила, що звернення майстрині зареєстроване під номером SR00528491, і інформацію передано фахівцям для подальшого опрацювання.

Як відреагували на публікацію майстрині користувачі Threads

Загалом, публікація майстрині Любові Шульги викликала жваве обговорення у соцмережі Threads, де думки користувачів розділилися.

Частина коментаторів ставила під сумнів законність претензій авторки, наголошуючи на фольклорному походженні різдвяних зірок. Дехто писав, що дизайн зірок є елементом народної культури та не може вважатися авторським, а спроби претензій до мережі "Аврора" вони вважали безпідставними. Окремі користувачі уточнювали, чи має майстриня офіційний патент або ліцензію на дизайн, порівнювали ціни оригінальних зірок із цінами мережі та вказували, що продаж фольклорних мотивів за демократичними цінами не можна трактувати як порушення авторських прав.

"Вибачте, а десь документально запатентований Ваш дизайн? Якщо ні, то проти величезної корпорації ваше звернення в суді — просто ніщо", — зауважили у коментарях.

Водночас у Threads знайшлися й ті, хто підтримав авторку. Вони наголошували на важливості захисту авторського права та нагадували, що конкретні унікальні дизайни можуть бути об’єктом правового захисту, навіть якщо сама форма зірки є традиційною. Користувачі порівнювали ситуацію з іншими прикладами, де великі корпорації копіювали унікальні авторські роботи, і підтримували ідею того, що юридично мережа має нести відповідальність за реалізацію продукції з чужим дизайном, якщо авторка володіє патентом.

"Як ви задовбали. Чохли для телефонів не патентують, проте патентують малюнок на них. Футболку як одяг не патентують, але патентують принт. Різдвяна зірка — фольклор, але конкретно ця намальована зелена зірка була розроблена авторкою! Якщо хтось вкраде рецептуру авторського тортика і пустить фабричну копію, чи піде хтось до кондитера, який витрачає 6 годин на свою роботу?", — написала одна з користувачів.

Нагадаємо, що у травні цього року стався скандал між "Кварталом 95" і гуртом ZWYNTAR, коли музична група звинуватила студію у використанні пісні "Мексиканець" без їхнього дозволу.

Також Фокус писав, що гурт Metallica змусив Пентагон видалити відео Гегсета з демонстрацією військових дронів через використання їхнього треку "Enter Sandman" без дозволу.