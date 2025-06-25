"Проігноровані": скандал із використанням "Кварталом 95" без дозволу пісні гурту ZWYNTAR отримав продовження

Український дарк-кантрі гурт ZWYNTAR пішов назустріч "Кварталу 95": аби не доводити справу до суду на проєкт за використання пісні "Мексиканець" без дозволу на шоу, колектив звернувся до процедури медіації.

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Однак студія "Кварталу 95" відреагувала на їхні дії у межах процедури цілковитим ігноруванням: ані на електронні листи, ані на фізичні рекомендовані відповіді у гурті так і не отримали, як йдеться у дописі ZWYNTAR у Facebook.

"За порадою юристів, ми вирішили звернутися до такого сучасного та цивілізованого способу вирішення питання як медіація. Це різновид переговорів, під час яких сторони за професійної підтримки медіатора намагаються напрацювати взаємовигідне рішення для врегулювання суперечки", — розповіли у колективі.

ZWYNTAR звернувся із цим до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ). У такий спосіб гурт прагнув захистити авторські права на пісню, а також дати студії "Квартал 95" виявити готовність до ведення конструктивної бесіди та визнання відповідальності за скоєну помилку.

"Ми довго не писали апдейтів, бо чесно чекали на відповідь протягом усіх встановлених термінів", — зазначили у ZWYNTAR.

Коли ж встановлені дедлайни закінчилися, то відомство спрямувало листа до колективу. У ньому йшлося про те, що до студії "Кварталу 95" були направлені фізичні рекомендовані та електронні листи, спрямовані на "всі можливі юридичні адреси". Однак усі вони були "повністю проігноровані".

Також не надійшло відповіді від представниці "Кварталу 95", з якою, за словами гурту, вони контактували ще у квітні.

"Звісно, існує якась імовірність, що "Квартал 95" жодним чином не ігнорував наші листи, і все це така складна технічна помилка, збіг обставин, електронка впала у спам, а фізичні листи дивним чином були не помічені діловодами "Кварталу 95", — йдеться у дописі.

Допускаючи таку ймовірність, колектив ZWYNTAR закликав представників студії вийти з ними на зв'язок якомога швидше.

Скандал із "Кварталом 95" і піснею гурту ZWYNTAR: що відомо

Скандал між "Кварталом 95" і гуртом ZWYNTAR прогримів у травні, коли музична група звинуватила студію у використанні пісні "Мексиканець" без їхнього дозволу. Шоу, як з'ясувалося, використало композицію під час одного з номерів концерту "Єдиного кварталу" від 10 травня.

Тоді учасники гурту розповіли, що музична редакторка "Кварталу" та "Ліги сміху" 11 квітня до них зверталася за правами на пісню, але у відповідь отримала відмову. Цю відмову "кварталівці" проігнорували.

Зазначимо, що порушення авторських прав регулюється ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

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