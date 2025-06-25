"Проигнорированные": скандал с использованием "Кварталом 95" без разрешения песни группы ZWYNTAR получил продолжение

Украинская дарк-кантри группа ZWYNTAR пошла навстречу "Кварталу 95": чтобы не доводить дело до суда на проект за использование песни "Мексиканець" без разрешения на шоу, коллектив обратился к процедуре медиации.

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Однако студия "Квартала 95" отреагировала на их действия в рамках процедуры полным игнорированием: ни на электронные письма, ни на физические рекомендованные ответы в группе так и не получили, как говорится в заметке ZWYNTAR в Facebook.

"По совету юристов, мы решили обратиться к такому современному и цивилизованному способу решения вопроса как медиация. Это разновидность переговоров, во время которых стороны при профессиональной поддержке медиатора пытаются выработать взаимовыгодное решение для урегулирования спора", — рассказали в коллективе.

ZWYNTAR обратился с этим в Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ). Таким образом группа стремилась защитить авторские права на песню, а также дать студии "Квартал 95" проявить готовность к ведению конструктивной беседы и признанию ответственности за совершенную ошибку.

"Мы долго не писали апдейтов, потому что честно ждали ответа в течение всех установленных сроков", — отметили в ZWYNTAR.

Когда же установленные дедлайны закончились, то ведомство направило письмо к коллективу. В нем говорилось о том, что в студию "Квартала 95" были направлены физические заказные и электронные письма, направленные на "все возможные юридические адреса". Однако все они были "полностью проигнорированы".

Также не поступило ответа от представительницы "Квартала 95", с которой, по словам группы, они контактировали еще в апреле.

"Конечно, существует какая-то вероятность, что "Квартал 95" никоим образом не игнорировал наши письма, и все это такая сложная техническая ошибка, стечение обстоятельств, электронка упала в спам, а физические письма странным образом были не замечены делопроизводителями "Квартала 95", — говорится в сообщении.

Допуская такую вероятность, коллектив ZWYNTAR призвал представителей студии выйти с ними на связь как можно скорее.

Скандал с "Кварталом 95" и песней группы ZWYNTAR: что известно

Скандал между "Кварталом 95" и группой ZWYNTAR прогремел в мае, когда музыкальная группа обвинила студию в использовании песни "Мексиканець" без их разрешения. Шоу, как выяснилось, использовало композицию во время одного из номеров концерта "Единого квартала" от 10 мая.

Тогда участники группы рассказали, что музыкальный редактор "Квартала" и "Лиги смеха" 11 апреля к ним обращалась за правами на песню, но в ответ получила отказ. Этот отказ "кварталовцы" проигнорировали.

Отметим, что нарушение авторских прав регулируется ст. 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах".

Напомним, 25 июня в BBC рассказали подробности о 39-летнем британце, который скандально хотел "жениться" на 9-летней украинке в парижском Диснейленде.

Также 24 июня Сергей Притула и Сергей Стерненко резко отреагировали на комментарий боксера Василия Ломаченко относительно обстрела учебного заведения.