Скандал со свадьбой в парижском Диснейленде: в СМИ узнали детали о "женихе" 9-летней украинки

"Жениться" на 9-летней девочке в парижском Диснейленде должен был 39-летний гражданин Великобритании, который находится в розыске на родине за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Мужчина заявил, что ему якобы заплатили 12 000 евро за "роль", и что он только в последнюю минуту понял, что его "невеста" — ребенок.

Related video

Его имя указано в британском реестре лиц, совершивших домогательства в отношении несовершеннолетних лиц. Мужчину разыскивали на национальном уровне судебные органы страны за невыполнение обязательств, вытекающих из указанной регистрации, сообщило издание BBC 24 июня.

"Его арестовали, когда в субботу утром на рассвете полицию вызвал в парк развлечений "гость", который сказал, что мужчина нанял его сыграть отца невесты", — говорится в сообщении.

В предварительных выводах прокурора отмечается, что "жениха" профессионально загримировали, из-за чего его лицо имело совсем другой вид.

Сейчас 39-летний фигурант скандала находится под стражей. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, "узурпации власти" и отмывании денег. Других задержанных — мать ребенка, 41-летнюю украинку, и двух граждан Латвии в возрасте 55 и 24 года, — выпустили из-под стражи. Латвиец проходит сейчас как свидетель по делу.

Сам парижский Диснейленд, как гласит заявление прокурора, "был обманут".

Скандал со свадьбой в парижском Диснейленде: как это было

Скандал прогремел 22 июня, когда сотрудники Диснейленда обнаружили, что "невестой" взрослого британца является ребенок — 9-летняя украинка. Фигурант пытался взять в аренду парижский Диснейленд на весь день, сообщило издание Le Parisien.

Он пригласил на свадьбу около сотни гостей. Предварительно отмечалось, что событие могло быть "постановкой", о которой якобы ни гости, ни работники не догадывались.

Напомним, 24 июня певица Слава Каминская распространила фотографию, где она вместе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Также 24 июня издание Hyperallegic рассказало, что посетитель галереи во Флоренции повредил портрет XVII века, когда делал фотографию.