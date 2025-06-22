Во Франции мужчина пытался устроить свадьбу в Диснейленде с 9-летней украинкой, — СМИ

Мужчина пытался устроить свадьбу в парижском Диснейленде, однако этого не удалось сделать, ведь якобы невестой должна была бы быть 9-летняя украинка.

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Когда будущая украинская невеста прибыла на место свадьбы, сотрудники Диснейленда обнаружили, что она еще ребенок и известили об этом правоохранительные органы, пишет Le Parisien.

Мужчина пытался взять в аренду парижский Диснейленд на всю субботу 21 июня. Он пригласил гостей, которых было около сотни. Однако приватизация не состоялась.

Хотя в субботу вечером прокуратура предположила, что инцидент мог быть инсценировкой, четыре человека все же были взяты под стражу. Среди них: жених — предположительно британец, возрастом 22 года; мать ребенка — 41-летняя украинка; двое граждан Латвии, возрастом 55 и 24 года.

Администрация парка сотрудничает с властями и подала жалобу в соответствующие органы.

Сам "жених" утверждает, что это была лишь инсценировка свадьбы, а на самом деле там должен был бы сниматься фильм. Мужчина якобы является директором продюсерской компании.

"Расследование, включая медицинский осмотр несовершеннолетней, которая является украинкой, показало, что она не подвергалась никакому насилию или принуждению и что событие было инсценировано, а сами гости были массовкой", — говорится в пресс-релизе французской прокуратуры.

В то же время, несмотря на то, что и прокуратура, и судья заявили журналистам о том, что свадьба была постановочной, полиция продлила срок содержания под стражей и жениха, и гражданки Латвии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

"Таким образом, на данный момент обстоятельства этого события остаются довольно непонятными... Люди, которые стали свидетелями прибытия жениха и маленькой девочки, в том числе сотрудники Диснея, даже не догадывались, что стали свидетелями постановочного события", — говорится в материале.

Напомним, 13 июня во Франции в ДТП попал автобус с украинскими детьми.

Фокус также писал о том, как французского криптоблогера похитили и отпустили на следующий день.