У Франції чоловік намагався влаштувати весілля в Діснейленді з 9-річною українкою, — ЗМІ

Чоловік намагався влаштувати весілля у паризькому Діснейленді, проте цього не вдалось зробити, адже нібито нареченою мала б бути 9-річна українка.

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Коли майбутня українська наречена прибула на місце весілля, співробітники Діснейленду виявили, що вона ще дитина та сповістили про це правоохоронні органи, пише Le Parisien.

Чоловік намагався взяти в оренду паризький Діснейленд на всю суботу 21 червня. Він запросив гостей, яких було близько сотні. Проте приватизація не відбулася.

Хоча в суботу ввечері прокуратура припустила, що інцидент міг бути інсценуванням, чотири людини все ж були взяті під варту. Серед них: наречений — імовірно британець, віком 22 роки; мати дитини — 41-річна українка; двоє громадян Латвії, віком 55 і 24 роки.

Адміністрація парку співпрацює з владою та подала скаргу до відповідних органів.

Сам "наречений" стверджує, що це було лише інсценування весілля, а насправді там мав би зніматись фільм. Чоловік нібито є директором продюсерської компанії.

"Розслідування, включаючи медичний огляд неповнолітньої, яка є українкою, показало, що вона не піддавалася ніякому насильству або примусу і що подія була інсценованою, а самі гості були масовкою", — йдеться в пресрелізі французької прокуратури.

Водночас попри те, що і прокуратура, і суддя заявили журналістам про те, що весілля було постановочним, поліція продовжила термін утримання під вартою і нареченого, і громадянки Латвії за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей.

"Таким чином, на даний момент обставини цієї події залишаються досить незрозумілими… Люди, які стали свідками прибуття нареченого і маленької дівчинки, в тому числі співробітники Діснея, навіть не здогадувалися, що стали свідками постановочної події", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 13 червня у Франції в ДТП потрапив автобус з українськими дітьми.

Фокус також писав про те, як французького криптоблогера викрали і відпустили на наступний день.