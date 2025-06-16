Не мав чим сплатити викуп: криптоблогера викрали і відпустили на наступний день

Французький криптотрейдер і автор контенту в TikTok став жертвою викрадення, але вже наступного дня його відпустили — зловмисники зрозуміли, що в нього недостатньо коштів для сплати викупу.

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За даними французької радіостанції Europe 1, 26-річного блогера захопили у п’ятницю ввечері, коли він повертався додому в Жювізі-сюр-Орж, що на півночі Франції. Викрадачі вимагали віддати їм 50 тисяч євро в криптовалюті, пише Cointelegraph.

Четверо нападників посадили його до викраденої автівки й побили. Однак уже в суботу чоловіка відпустили: він показав їм, що не має потрібної суми на рахунку й не може виконати їхніх вимог. На TikTok за ним стежать 40 тисяч користувачів.

Наразі інцидентом займається підрозділ поліції з боротьби з організованою злочинністю. За інформацією Europe 1, постраждалий отримав шість днів оплачуваного лікарняного.

Цього року у Франції почастішали випадки викрадень, пов’язаних із криптовалютами. Через це навіть міністр внутрішніх справ країни зустрічався з представниками криптоспільноти, щоб обговорити посилення безпеки.

Нагадаємо, у Москві "кадирівці" викрали блогера. 39-річного Арега Щепіхіна потягли озброєні чоловіки в чорному, а потім засунули в багажник авто, яке раніше бачили в кортежі Саідахмеда Ельдарбієва, помічника глави Чечні Рамзана Кадирова. Арег зрештою зник.

Фокус також писав, що в травні одну з найбільших криптобірж США зламали хакери. Кіберзлочинці викрали дані клієнтів американської криптовалютної біржі Coinbase, після чого зажадали у компанії 20 мільйонів доларів за збереження хакерської атаки в таємниці.