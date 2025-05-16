До 400 млн доларів збитків: одну з найбільших криптобірж США зламали хакери

Кіберзлочинці викрали дані клієнтів американської криптовалютної біржі Coinbase, після чого зажадали у компанії 20 мільйонів доларів за збереження хакерської атаки в таємниці.

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Як зазначає Financial Times, у Coinbase стверджують, що дані було викрадено у "невеликої підгрупи" користувачів. Зокрема, йдеться про дані соціального страхування та банківських рахунків, а також про зображення посвідчень особи, як-от паспорти та водійські права.

Компанія заявила, що для заволодіння особистою інформацією клієнтів хакери "підкупили та завербували" агентів підтримки, які працюють за межами США. Причетних до цього співробітників уже звільнено.

"Їхня мета полягала в тому, щоб зібрати список клієнтів, з якими вони могли б зв'язатися, видаючи себе за Coinbase, — обманюючи людей, щоб вони віддали їм свою криптовалюту. Потім вони спробували вимагати у Coinbase 20 мільйонів доларів, щоб приховати це. Ми сказали "ні", — пояснили в Coinbase.

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Замість цього криптобіржа оголосила, що виплатить винагороду в розмірі 20 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати кіберзлочинців.

Компанія також пообіцяла відшкодувати збитки клієнтам, яких обманом змусили відправити кошти зловмисникам. Сума компенсації може становити від 180 до 400 млн доларів.

Нагадаємо, зловмисники знайшли новий спосіб отримувати зашифровані облікові дані користувачів Google Chrome та інших популярних браузерів на системах Windows.

Також повідомлялося, що кіберзлочинці почали використовувати техніку "подорожі в часі", маніпулюючи внутрішнім годинником системи, щоб обійти захист пристроїв.