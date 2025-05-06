Зручна функція браузерів на Windows дає змогу красти паролі: як не стати жертвою

Зловмисники знайшли новий спосіб отримувати зашифровані облікові дані користувачів Google Chrome та інших популярних браузерів на системах Windows.

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Як зазначає Cyber Security News, технологія крадіжки даних, позначена в структурі MITRE ATT&CK як T1555.003, дає змогу витягати імена користувачів і паролі безпосередньо з веб-браузерів, які зазвичай зберігають цю інформацію для зручного входу в систему.

Згідно з останніми дослідженнями, веб-браузери зазвичай зберігають ці облікові дані в зашифрованому форматі в сховищі облікових даних, але зловмисники розробили методи, що дають змогу витягувати їх у вигляді відкритого тексту.

У системах Windows зловмисники можуть отримати доступ до зашифрованих даних Google Chrome, вибравши файл бази даних, розташований за адресою AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data, і виконавши SQL-запит: SELECT action_url, username_value, password_value FROM logins;.

Потім зашифровані дані розшифровуються за допомогою функції Windows API CryptProtectData, яка використовує кешовані облікові дані жертви як ключ розшифровки. З подібною проблемою стикаються й інші популярні браузери, зокрема Firefox, Edge і Safari.

"З початку 2025 року ми спостерігаємо значне зростання кількості операцій із крадіжки облікових даних браузерів", — зазначив дослідник у сфері кібербезпеки Стівен Лім.

Як захиститися від хакерів

Експерти в галузі кібербезпеки виявили низку ознак, що вказують на згадану атаку. Найпоширеніші з них включають:

хеші файлів із підписами SHA-256, що показують 3729 індикаторів, і SHA-1 з 256 індикаторами;

хеші MD5 з 859 випадками за 75% достовірності та 68 випадками за 83% достовірності;

індикатори URL і домену показують 584 і 170 збігів відповідно;

посилання на джерела мережевого трафіку зі 154 індикаторами.

Для виявлення атак у виданні радять відстежувати шаблони доступу до файлів у сховищах облікових даних браузера. Інструменти для безпеки можуть генерувати журнали Event ID 4663, коли неавторизовані процеси намагаються отримати доступ до таких файлів браузера, як Local State або Login Data.

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Також рекомендується впровадити багатофакторну автентифікацію, регулярно змінювати паролі та обмежувати привілейований доступ. Організаціям також слід впровадити сучасні рішення з управління обліковими даними, що забезпечують додаткові рівні захисту.

Нагадаємо, у додатку для знайомств Raw виявлено вразливість системи безпеки, унаслідок якої особисті дані та дані про місцезнаходження користувачів стали надбанням громадськості.