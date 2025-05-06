"Привіт, мам": шахраї вигадали підступний трюк для виманювання грошей у популярному застосунку

Експерти у сфері кібербезпеки б'ють на сполох через почастішання випадків шахрайства в додатку WhatsApp. Зловмисники діють жорстоко і обачливо — вони прикидаються дітьми потенційної жертви.

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Про це повідомляє The Sun.

Спілкування злочинці починають зі слів "привіт, мамо" або "привіт, тату". Потім вони заявляють, що втратили свій телефон і позбулися доступу до банківського рахунку, і починають випрошувати гроші нібито на оренду житла. Схвильовані батьки розщедрюються, бо впевнені, що це дійсно пишуть їхні діти.

За даними Action Fraud, у період з 2023 по 2025 роки внаслідок дій шахраїв британці втратили 226 744 фунти стерлінгів.

Зараз шахрайство стало більш правдоподібним завдяки використанню штучного інтелекту, попередив керівник відділу управління ризиками шахрайства банку Santander Кріс Ейнслі. Зокрема, він розповів про випадки, коли технологія імітації голосу за допомогою штучного інтелекту використовується для створення голосових нотаток у WhatsApp і SMS.

Якщо перше повідомлення ігнорується, шахраї можуть повторювати спробу і використовувати загальні відомості, щоб зав'язати діалог.

Фахівці радять користувачам соцмереж і додатків, у разі несподіваного фінансового прохання, перевірити ще раз інформацію, зв'язавшись із близькою людиною безпосередньо. Можна також поставити запитання, відповідь на яке знатиме тільки ваша близька людина, або заздалегідь вигадати кодове слово, щоб запитати його у підозрілого відправника.

Якщо ви вже відправили гроші, потрібно негайно зателефонувати в банк, щоб скасувати платіж.

Що стосується додатка WhatsApp, то тепер він буде доступний тільки користувачам iPhone, які підтримують версію iOS 15.1 і пізніші версії. Для трьох моделей — iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus — доступ для обміну повідомленнями в WhatsApp закрили. "Ці пристрої можуть не мати останніх оновлень безпеки або функцій, необхідних для роботи WhatsApp", — пояснили розробники.

Раніше користувачів WhatsApp попередили, щоб ті в жодному разі не ділилися ні з ким кодами підтвердження для входу в додаток . Таким кодом легко можуть скористатися зловмисники для злому акаунта.