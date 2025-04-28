Безглузда нова кнопка WhatsApp: чому користувачі готові видалити додаток назавжди

"Одержимість" WhatsApp марними змінами триває — і цього разу вона справді налякала людей.

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Про це пише видання thesun.co.uk.

Минулого року багато хто скаржився на функцію, яка показує, скільки людей у групі наразі онлайн, — від якої, схоже, тихо відмовилися. Тепер користувачі зазнали чогось набагато більш зловісного... ШІ, пише ЗМІ.

Протягом останніх кількох тижнів компанія Meta впроваджувала функцію Meta AI. Вона виглядає як синьо-рожево-зелена кнопка, що постійно перебуває в правому нижньому кутку екрана месенджера. Хоча компанія заявляє, що функція не буде обов'язковою, її не можна ні видалити, ні приховати.

"Натискання кнопки викликає безглуздого ШІ-чатбота WhatsApp, який відповість практично на все, крім того, як її позбутися. Коли Meta припинить нав'язувати всю цю зайву нісенітницю і дасть змогу WhatsApp стати додатком для чатингу?", — задаються питанням автори.

На їхню думку, месенджер поступово перетворюється на свого "старшого брата", Facebook, з оновленнями статусу, спільнотами, онлайн-торгівлею. Месенджер повинен давати можливість користувачам приховувати не потрібні їм функції, вважають вони.

WhatsApp встановлений на телефонах мільярдів користувачів по всьому світу, які можуть спілкуватися там з друзями, колегами, родичами, ділитися фотографіями і місцем розташування в реальному часі під час зустрічей. Месенджер виконує важливу роль, але ця остання зміна так дратує користувачів, що вони пишуть в інших соцмережах, наприклад на Reddit, що готові видалити програму, якщо тільки Meta сама не відмовиться від своєї затії.

Представник WhatsApp сказав у коментарі виданню BBC: "Ми вважаємо, що надання людям таких можливостей — це гарна справа, і ми завжди прислухаємося до відгуків наших користувачів".

Раніше ми писали, що WhatsApp перестане працювати на трьох популярних смартфонах. Користувачів месенджера WhatsApp попереджають, що сервіс перестане працювати на деяких пристроях Apple наступного місяця.