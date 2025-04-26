WhatsApp перестане працювати на трьох популярних смартфонах, якими користується багато хто

Користувачів WhatsApp попереджають, що сервіс перестане працювати на деяких пристроях наступного місяця.

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Про це пише видання thesun.co.uk.

Месенджер, що належить Meta, налічує понад два мільярди користувачів по всьому світу, і деякі з них незабаром більше не зможуть надсилати повідомлення. У рамках оновлення програмного забезпечення WhatsApp більше не підтримуватиме кілька моделей iPhone.

Наразі будь-який iPhone з iOS 12 або новішою версією може використовувати WhatsApp. Але з 5 травня все зміниться. Тільки версії iOS 15.1 і новіші зможуть підтримувати роботу месенджера.

Три моделі iPhone є занадто старими для оновлення до iOS 15. Ось вони:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

"Якщо у вас є один із цих iPhone, після 5 травня ви більше не зможете надсилати або отримувати повідомлення у WhatsApp", — пише ЗМІ.

Варто зазначити, що ці моделі деякий час тому перестали отримувати основні оновлення від Apple. Це не тільки означає, що користувачі втрачають нові функції, а й важливі оновлення безпеки, які захищають від хакерів. Інші додатки, такі як Spotify та Instagram, уже перестали працювати на цих телефонах.

Найстаріший із них, iPhone 5s, був випущений ще у 2013 році. Тож, щоб убезпечити себе, отримати доступ до новітніх функцій і продовжувати використовувати WhatsApp, можливо, настав час оновити телефон.

"Пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому ми регулярно перевіряємо, які операційні системи ми підтримуємо, і випускаємо оновлення", — повідомляє WhatsApp. — "Щороку ми дивимося, які пристрої та програмне забезпечення є найстарішими та мають найменшу кількість користувачів. Ці пристрої також можуть не мати останніх оновлень безпеки або можуть не мати функціональності, необхідної для роботи месенджера. Перш ніж ми припинимо підтримку вашої операційної системи, ви отримаєте сповіщення у WhatsApp і кілька разів нагадаєте про необхідність оновлення".

Раніше ми писали, що користувачам WhatsApp варто остерігатися небезпечного повідомлення. Шахрайство пов'язане з кодами підтвердження, які користувачі іноді отримують для входу в систему.