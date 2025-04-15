Користувачам WhatsApp варто остерігатися небезпечного "підробленого" повідомлення: що відомо

Шахрайство пов'язане з кодами підтвердження, які користувачі іноді отримують для входу в систему.

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Про це повідомляє thesun.co.uk.

WhatsApp використовує коди підтвердження для входу в сам додаток. Вони приходять у вигляді текстових повідомлень і для інших сервісів, таких як Facebook, ТВ-додатки або навіть мобільний банкінг. Ці текстові повідомлення — мета кіберзлочинців, оскільки отримання такого коду — це простий спосіб зламати користувацькі акаунти.

WhatsApp попереджає користувачів ніколи не ділитися цими кодами з будь-ким: "Ви ніколи не повинні ділитися своїм кодом підтвердження з іншими людьми. Якщо хтось намагається заволодіти вашим акаунтом, йому потрібен код підтвердження SMS, надісланий на ваш номер телефону. Без цього коду будь-який користувач, який намагається підтвердити ваш номер, не зможе завершити процес перевірки і не зможе використовувати ваш номер телефону в WhatsApp. Це означає, що ви, як і раніше, контролюєте свій акаунт".

Шахраї можуть спробувати обманом змусити передати свій код. Наприклад, попросять підтвердити особу за допомогою коду або повідомлять, що випадково відправили свій власний код. Вони стверджуватимуть, що працюють у службі підтримки і вимагатимуть код для усунення проблеми.

Інший спосіб, який вони можуть використовувати, — зламати акаунт WhatsApp друга або члена сім'ї. І потім використовувати цей акаунт, щоб видати себе за цю людину, що полегшить обманом змусити жертву передати свій код.

Жоден з подібних запитів не є законним, і їх потрібно повністю ігнорувати. Інакше злочинець може одразу ж увійти в обліковий запис жертви і почати надсилати повідомлення людям від її імені, щоб просити в борг гроші, дізнаватися різного роду інформацію і, в кінцевому підсумку, вкрасти всі гроші з рахунку.

"Щоб захистити акаунт, WhatsApp надішле push-повідомлення, коли хтось спробує зареєструвати акаунт із вашим номером телефону", — пояснили в компанії. — "Щоб зберегти свій акаунт у безпеці, не діліться своїм кодом підтвердження з іншими".

Те ж саме стосується будь-якого типу коду: ви не можете бути повністю впевнені в тому, який сервіс намагається зламати хакери. Тому ніколи не передавайте нікому код, який ви отримуєте текстовим повідомленням, пише ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що мільйонам користувачів WhatsApp варто негайно перевірити налаштування. Хакери можуть отримати контроль над пристроями, якщо оновлення месенджера не будуть своєчасно встановлені. Варто перевірити налаштування, інакше текстові повідомлення будуть вкрадені.