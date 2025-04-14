Тривожне попередження для мільйонів користувачів WhatsApp: негайно перевірте налаштування

Хакери можуть отримати контроль над пристроями, якщо оновлення месенджера не будуть своєчасно встановлені. Варто перевірити налаштування, інакше текстові повідомлення будуть вкрадені.

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Про це пише видання thesun.co.uk.

Попередження стосується користувачів, які використовують WhatsApp на своїх комп'ютерах з операційною системою Windows. Юзерам необхідно оновити платформу, інакше особисті дані можуть потрапити до рук хакерів.

Було підтверджено, що в глобальній службі чату виявлено вразливість, яка може дати змогу кіберзлочинцям атакувати потенційних жертв, а стати жертвою може буквально хто завгодно. Ця атака ховається в, здавалося б, нешкідливих вкладеннях. І якщо вона увінчається успіхом, хакери можуть отримати несанкціонований доступ до інформації, а також, за найгіршого сценарію, повний контроль над пристроєм.

У WhatsApp пояснили, що проблема спуфінгу у версії месенджера для ОС Windows (до версії 2.2450.6) відображала вкладення відповідно до їхнього типу MIME, але обирала обробник відкриття файлу на основі розширення імені файлу вкладення. Така невідповідність могла призвести до впровадження вірусів.

Хоча збій у додатку було виправлено, компанія попередила, що вкрай важливо, щоб користувачі ПК на Windows, які відправляють повідомлення через месенджер, оновили своє програмне забезпечення. Людям необхідно переконатися, що у них встановлена остання версія програми. Після встановлення останньої версії з новим виправленням файли і дані будуть у безпеці, запевнили розробники.

Адам Пілтон, старший консультант із кібербезпеки в CyberSmart, наголосив, що ризику піддаються тільки користувачі WhatsApp на настільних комп'ютерах. За його словами, якщо кіберзлочинець зміг поділитися зараженим зображенням або в групі, або в особистому чаті, будь-хто може неусвідомлено виконати шкідливий код, завантаживши картинку.

Він додав, що управління вразливостями, тобто застосування оновлень, які випускають постачальники програмного забезпечення, дуже важливе і не варто ним нехтувати.

Раніше ми повідомляли, що зміна в роботі WhatsApp виправить проблему, яку всі ненавидять. Месенджер працює над функцією, яка дасть змогу згрупувати бесіди так, щоб користувачі могли бачити гілки розмов окремо від основного чату.