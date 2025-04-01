WhatsApp вносить несподівані зміни, які дають змогу додатку контролювати все

Нова функція дасть змогу власникам iPhone зробити WhatsApp службою обміну повідомленнями та дзвінками за замовчуванням на своєму телефоні. Це означає, що месенджер матиме пріоритет при здійсненні дзвінків і СМС.

Related video

Згідно із заявою розробників, якщо натиснути на номер телефону в додатку "Контакти", він автоматично набере його у WhatsApp, а не через власний додаток "Телефон", пише thesun.co.uk.

Те ж саме стосується Siri, який може написати повідомлення одному з контактів — текст буде надіслано через WhatsApp.

Функція з'явилася несподівано, після того як Apple раніше заявила, що не дозволить її використання за межами Європейського Союзу. Однак тепер вона доступна по всьому світу. Компанія дає змогу власникам iPhone обирати між вбудованим додатком "Телефон" для дзвінків, FaceTime або Zoom.

Якщо ви хочете змінити свій телефонний сервіс за замовчуванням на WhatsApp, спочатку потрібно переконатися, чи завантажено останню версію застосунку. Необхідна версія WhatsApp 25.8.74.

Щоб увімкнути її, відкрийте додаток "Налаштування" на своєму iPhone. Потім виберіть "Додатки", а потім розділ у верхній частині наступної сторінки з написом "Додатки за замовчуванням". Тут ви знайдете список застосунків за замовчуванням, якими можете керувати, таких як електронна пошта, фільтрація викликів, браузер і багато іншого. У розділі "Повідомлення" побачите два варіанти: iMessages або WhatsApp. Той самий процес застосовується до додатків для дзвінків.

Важливо зазначити, що зміна додатка за замовчуванням на WhatsApp не зупинить вас від приймання дзвінків через телефон або інший сторонній додаток.

Ця функція була зустрінута неоднозначно — деякі користувачі месенджера заявили, що їм не подобається, коли сторонній застосунок обробляє всі їхні повідомлення.

"Ні! iMessage і FaceTime — найкращі!" — написав користувач на X (раніше Twitter).

Інший додав: "Ні, дякую, це як мати сторонні додатки, як це роблять бренди Android із додатками Google, тому що вони не можуть запропонувати власні додатки для обміну повідомленнями та дзвінків".

Раніше ми писали, що масштабна зміна WhatsApp виправить проблему, яку всі ненавидять. WhatsApp працює над функцією, яка дозволить згрупувати бесіди так, щоб користувачі могли бачити гілки розмов окремо від основного чату.