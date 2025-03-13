Масштабна зміна WhatsApp виправить проблему, яку всі ненавидять: про що йдеться

WhatsApp працює над функцією, яка дасть змогу згрупувати бесіди так, щоб користувачі могли бачити гілки розмов окремо від основного чату.

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Перетворення чатів WhatsApp виправить одну з найбільш дратівливих проблем із текстовими повідомленнями. Про це пише британське видання thesun.co.uk.

WhatsApp працює над функцією, яка дозволить згрупувати бесіди так, щоб користувачі могли бачити гілки розмов окремо від основного чату. Тобто функція позбавить від безладних групових чатів.

Функція була виявлена дослідниками з WABetaInfo, які регулярно розкривають секретні функції, що розробляються в Meta HQ.

"Замість того, щоб прокручувати довгий список окремих відповідей, користувачі зможуть відстежувати і переглядати всі пов'язані відповіді в спеціальній гілці, зберігаючи структурованість бесіди і зручність її відстеження", — повідомляє WABetaInfo. — "Організація гілок позбавить користувачів від необхідності прокручувати всю історію чату, щоб знайти одну конкретну відповідь, оскільки вони можуть легко переміщатися гілками і зосереджуватися на відповідних розмовах, не втрачаючи контексту".

Функція "усуне плутанину" в завантажених групових чатах, де на одне повідомлення відповідають кілька людей. Користувач зможе просто натиснути на гілку і побачити всі відповіді в одному ланцюжку.

Не дивно, що WhatsApp працює над гілками, враховуючи, що інші додатки вже пропонують їх, наприклад, додаток Apple Messages для iOS, а також Facebook Messenger від Meta.

"Очікується, що ця функція буде випущена в майбутньому оновленні для індивідуальних бесід, групових чатів, спільнот і каналів", — пояснили у WABetaInfo.

Погана новина в тому, що немає гарантії, що функція потрапить у робочу версію WhatsApp. Іноді функції тестуються в бета-версії, а потім повністю скасовуються. І функція, яка потрапила в бета-версію, не означає, що вона скоро буде запущена — можуть пройти місяці.

"Просто не забувайте оновлювати додаток в Apple App Store або Google Play Store", — резюмує ЗМІ.

Раніше ми писали, що у WhatsApp з'явилася "дурна" функція, але є спосіб миттєво її видалити. Функція, представлена у вигляді плаваючої кнопки Meta AI і нових можливостей панелі пошуку, впроваджується на пристроях поетапно. Однак ті, хто отримав її, кажуть, що вона їм не потрібна