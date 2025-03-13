Масштабное изменение WhatsApp исправит проблему, которую все ненавидят: о чем речь

WhatsApp работает над функцией, которая позволит сгруппировать беседы так, чтобы пользователи могли видеть ветки разговоров отдельно от основного чата.

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Преобразование чатов WhatsApp исправит одну из самых раздражающих проблем с текстовыми сообщениями. Об этом пишет британское издание thesun.co.uk.

WhatsApp работает над функцией, которая позволит сгруппировать беседы так, чтобы пользователи могли видеть ветки разговоров отдельно от основного чата. То есть функция избавит от беспорядочных групповых чатов.

Функция была обнаружена исследователями из WABetaInfo, которые регулярно раскрывают секретные функции, разрабатываемые в Meta HQ.

"Вместо того, чтобы прокручивать длинный список отдельных ответов, пользователи смогут отслеживать и просматривать все связанные ответы в специальной ветке, сохраняя структурированность беседы и удобство ее отслеживания", — сообщает WABetaInfo. — "Организация веток избавит пользователей от необходимости прокручивать всю историю чата, чтобы найти один конкретный ответ, поскольку они могут легко перемещаться по веткам и сосредотачиваться на соответствующих разговорах, не теряя контекста".

Функция "устранит путаницу" в загруженных групповых чатах, где на одно сообщение отвечают несколько человек. Пользователь сможет просто нажать на ветку и увидеть все ответы в одной цепочке.

Неудивительно, что WhatsApp работает над ветками, учитывая, что другие приложения уже предлагают их, например, приложение Apple Messages для iOS, а также Facebook Messenger от Meta.

"Ожидается, что эта функция будет выпущена в будущем обновлении для индивидуальных бесед, групповых чатов, сообществ и каналов", — пояснили в WABetaInfo.

Плохая новость в том, что нет гарантии, что функция попадет в рабочую версию WhatsApp. Иногда функции тестируются в бета-версии, а затем полностью отменяются. И функция, попавшая в бета-версию, не означает, что она скоро будет запущена — могут пройти месяцы.

"Просто не забывайте обновлять приложение в Apple App Store или Google Play Store", — резюмирует СМИ.

Ранее мы писали, что у WhatsApp появилась "глупая" функция, но есть способ мгновенно ее удалить. Функция, представленная в виде плавающей кнопки Meta AI и новых возможностей панели поиска, внедряется на устройствах поэтапно. Однако те, кто получил ее, говорят, что она им не нужна